El Gobierno dio inicio al Proyecto Trecca, que contempla una inversión de S/ 486 millones. Esta moderna infraestructura se convertirá en un importante complejo hospitalario de atención médica y contará con más de 100 consultorios especializados y 300 equipos clínicos de última generación.

La Dra. Zulema Tomas Gonzáles, presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) resaltó que la salud de los asegurados es una prioridad de su gestión.

Uno de los principales beneficios del proyecto es que permitirá reducir los tiempos de espera y descongestionar las redes asistenciales del Rebagliati, Almenara y Sabogal en Lima Metropolitana y el Callao.

Trabajo articulado

Durante la ceremonia la presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó la importancia de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para impulsar proyectos de impacto social y mejorar los servicios destinados a la ciudadanía. Señaló que este mecanismo permite aprovechar la capacidad de gestión y los recursos del sector privado para ejecutar obras con eficiencia y calidad.

A su turno, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, subrayó la importancia de contar con funcionarios y equipos técnicos capacitados para sacar adelante inversiones que permanecieron postergadas durante años. Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos que impulsaron el proyecto y permitieron superar las dificultades que habían impedido su ejecución.

Por su parte, la Dra. Zulema Tomas Gonzáles, presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) resaltó que la salud de los asegurados es una prioridad de su gestión.

“Hoy hacemos realidad una promesa pendiente con nuestros asegurados. Durante muchos años, el proyecto Trecca fue una obra esperada y hoy damos un paso importante para transformar esa espera en mejores servicios de salud. Nuestra prioridad es poner al asegurado en el centro de cada decisión, con una atención más humana, digna y oportuna, porque la salud no puede esperar, enfatizó.

En esa línea, la titular de EsSalud reconoció que aún hay grandes desafíos, pero que lo van a enfrentar con decisión, firmeza, responsabilidad y vocación de servicio y que el inicio de obras es una muestra que sí es posible superar décadas de postergación cuando existe voluntad política, trabajo articulado y compromiso con el país.

El presidente de Auna, Suso Zamora, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para transformar los servicios de salud. En ese sentido, señaló que el inicio de la construcción del Proyecto TRECCA representa un hito para ampliar el acceso a servicios de calidad y fortalecer la capacidad de atención en el país.

De igual manera, Luis Felipe Pinillos, vicepresidente del directorio de Auna, comentó que el trabajo conjunto con EsSalud y ProInversión fueron claves para impulsar este proyecto. “Hoy iniciamos la remodelación y construcción del centro médico Trecca, fruto de la colaboración público-privada y del compromiso de ProInversión y EsSalud. Desde Auna, aportamos más de 35 años de experiencia para transformar la atención de salud y beneficiar a millones de asegurados”, señaló.