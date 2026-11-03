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El Gobierno dio inicio al Proyecto Trecca, que contempla una inversión de S/ 486 millones. Esta moderna infraestructura se convertirá en un importante complejo hospitalario de atención médica y contará con más de 100 consultorios especializados y 300 equipos clínicos de última generación.

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El Proyecto Confianza
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