En diciembre del año pasado, la estadounidense Xena Radnor llegó al Perú para conocer la Amazonía peruana, para lo cual llegó como turista a la ciudad de Iquitos, en Loreto, pero tras visitar la zona baja del distrito de Belén su objetivo viró hacia otra dirección.

El panorama que encontró Xena en Loreto fue el de un río Itaya seriamente contaminado por desperdicios que la población arroja diariamente al afluente, por lo que decidió quedarse en la ciudad para limpiarlo sin ningún pago de por medio.

Xena Radnor relató que fue Maykol Ahuite García, un vecino de Iquitos que conoció en el viaje, quien le ayudó a contactarse con pobladores de la zona baja de Belén para convencerlos de trabajar juntos en la limpieza del río Itaya.

Luego de varios días de conversaciones con los voluntarios, Xena decidió comprar materiales de limpieza - guantes, bolsas, palas, entre otros - para las labores de limpieza en las zonas bajas de Belén. Luego de limpiar los sectores de San José, San Francisco, San Andrés, 28 de Julio, 8 de Diciembre, Moena Caño, Puerto Santa Rosa, entre otros, ella y los voluntarios lograron recolectar más de 10 toneladas de desechos que contaminaban el río Itaya.

“Con mi amigo llevamos varios días, es un trabajo que emprendimos por el bien del distrito de Belén, que estaba lleno de basura y se había convertido en un foco infeccioso y los niños se bañaban en el río Itaya, que ya está contaminado. Convencerlos fue difícil, pero entendieron que debíamos proteger el medio ambiente y colaborar con la salud del pueblo. No pertenezco a ninguna asociación u ONG, pero estoy acá para aportar en el país que me recibió y la amazonia no se merece ser contaminada”, dijo Xena Radnor.

Por su parte, Ahuite García hizo un llamado al alcalde del distrito de Belén, Richard Vásquez Salazar, para que envíe maquinarias y personal para el recojo de los materiales inservibles y sean llevados al botadero municipal.

Xena Radnor compartió en Facebook un recorte periodístico en el que da cuenta de que se encuentra con una orden de salida del país.

Según señaló, debe dejar el Perú este 12 de marzo.



No obstante, fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones informaron a El Comercio que ella no será deportada del país pues no existe esa figura legal, tampoco existe una orden de salida del país contra ella.

