En un nuevo audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, este aseguraría que dos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) protegen al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Según informó el dominical, el titular del Mininter presuntamente le confesaría al capitán PNP Junior Izquierdo quiénes serían los generales de la Policía que protegen al exgobernador regional de Junín.

El audio fue grabado por Izquierdo el pasado 21 de mayo.

“La información que yo tengo (ininteligible) es que hay dos generales que están protegiendo a Cerrón. En actividad. Pero hay dos este (ininteligible) generales y un general en retiro que ha sido Digimin. Monar”, se escucha en el audio atribuido a Santiváñez.

Según esta versión, se trataría de Sergio Luis Antonio Monar Moyoli, un general PNP en retiro que fue director general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior desde el 1 de diciembre de 2023 hasta mediados de marzo de 2024. Llegó a ese cargo mediante resolución del exministro del Interior Víctor Torres Falcón.

Monar señaló que su labor consistió en apoyar en la inteligencia policial para la búsqueda, ubicación y captura del líder de Perú Libre, pero durante los tres meses que estuvo en el cargo no se dio con su paradero.

“Lógicamente, fui convocado por el señor ministro (del Interior). Básicamente (mis funciones eran) producir inteligencia y contrainteligencia. No puedo declarar sobre mis decisiones internas que haya tomado a la interna de la Digimin”, acotó.

Monar también confirmó que la Digimin estuvo presente en el megaoperativo en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia, en enero pasado, que a nivel operativo dirigido por el general PNP Óscar Arriola, por entonces jefe de la Dirincri, pero no quiso ahondar en las actividades.

“Yo no puedo declarar sobre actividades, sobre documentos, decisiones que he tomado en el ejercicio de mi cargo, tengo un acuerdo de confidencialidad”, manifestó.

Monar también reconoció que conoció a Juan José Santiváñez ante de que se pusiera el fajín ministerial. Ambos coincidieron en febrero de 2024, cuando ya era general de la Digimin y el último era jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior.

Meses después, Santiváñez fue ascendido a viceministro y finalmente a ministro de Estado, designación que celebró con su entonces amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo, en un chifa.

Filtración de información

En esta cena, según esta versión, el ministro le cuenta de manera espontánea al agente ‘Culebra’ que él cuando era viceministro conformó un equipo de búsqueda con la Digimin y que se llegó a la conclusión de que la filtración de información viene desde Palacio de Gobierno, a través de 4 altos funcionarios.

De acuerdo a las últimas investigaciones, las autoridades han barajado el nombre del general PNP Mauricio Quiroga, exdirector de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía y asiduo visitante a la sede del Ejecutivo.

Se trata de un personaje que ascendió a general en octubre del 2022, gracias a Pedro Castillo, pero fue durante el mandato de su sucesora, Dina Boluarte, cuando dio el salto a la jefatura de la Dirin.

“Mire, no tengo ninguna declaración más que hacer, no hay más que decir. En estos momentos estoy ocupado”, dijo brevemente antes de colgar el teléfono.

Al respecto, el excomandante general de la PNP Jorge Angulo confirmó que Quiroga iba todas las semanas a Palacio de Gobierno a conversar con la mandataria, saltándose todas las jerarquías.

“Él me daba cuenta que iba todas las semanas a hablar con la señora. Me saltaba a mí y saltaba al ministro. No (tenía que ir a Palacio), (sino) el ministro”, aseveró.