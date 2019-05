Apristas figuran como proveedores del hijo de Luis Nava

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado a dos conocidos dirigentes apristas como proveedores de Transportes Don Reyna.

Por varios años, desde el segundo gobierno de Alan García, esta empresa de carga tuvo millonarios contratos con Odebrecht y pertenece a Jose Antonio Nava Mendiola, hijo del ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava Guibert.

El programa “Cuarto Poder” accedió a dicho reporte de la UIF del 3 de enero pasado, en el que se indica que la empresa realizó pagos al actual congresista aprista Elías Rodríguez por montos de S/. 5.000, US$ 6.450 y US$ 5.000.

El parlamentario afirmó que “no es ni ha sido proveedor” de la empresa de Nava y que explicará qué pudo haber ocurrido, pero “que no hay nada irregular”.

El reporte también menciona al ex ministro del segundo gobierno de García Aurelio Pastor, quien figura como receptor de cheques por US$ 22.500. Su esposa Anita Lucía Quesada Bazalar aparece como receptora de S/. 14.490 y US$ 18.500. En total, más de US$ 45 mil.

Pastor explicó que fueron pagos por servicios de asesoría jurídica entre el 2014 y el 2016, y honorarios por la exploración de una nueva línea de negocio en la que quería incursionar Jose Nava. Dijo que su esposa solo cobró cheques por él durante el tiempo que estuvo en la cárcel.

Nava Mendiola ha confesado a la fiscalía que su padre recibió sobornos de Jorge Barata y que él mismo entregó mochilas con dinero.