El congresista aprista Mauricio Mulder acaba de modificar el proyecto de ley que planteó y que busca prohibir la publicidad de entidades estatales en medios privados para incluir algunas excepciones que, a opinión del presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey, no sirven para validar su iniciativa.

"Lo que está pasando es trasnochado y malo y es muy probable que termine siendo aprobado. Lo que debería hacerse es reglamentar la ley que ya existe y que se convoque a un debate serio cuando el Congreso ya esté funcionando en pleno", señaló Roca Rey en declaraciones a El Comercio.

También cuestionó que las modificaciones incluidas por Mauricio Mulder tampoco hayan sido debatidas siquiera en una comisión del Parlamento.

"No tiene sentido que se termine aprobando más allá de cualquier modificación, sea buena o mala [...] Tiene como primer inconveniente que no ha sido producto de un debate concienzudo con las partes interesadas. El Consejo de Prensa Peruana no ha sido parte del debate", manifestó.

Ante texto sustitutorio presentado por el Congresista @Mauriciomulder, el @ConsejodePrensa reitera que se trata de un mecanismo de censura indirecta que busca condicionar línea editorial de los medios de comunicación, afectando el derecho ciudadano a la información. #LeyMordaza — Consejo de la Prensa (@ConsejodePrensa) 28 de febrero de 2018

Las modificaciones que planteó Mauricio Mulder en su proyecto de ley ingresaron de manera formal al Congreso el 28 de febrero, horas antes de que su iniciativa sea debatida en la Comisión Permanente en el último día que tiene como plazo para sesionar en lugar del pleno.

Las únicas modificaciones que el congresista aprista hizo se consideran en un nuevo artículo 4 donde se establece, como excepciones a la prohibición de publicidad en medios privados, casos de desastres o emergencias nacionales, así como campañas de educación electoral.

Estas excepciones incluyen precisiones en otro añadido. La norma ahora prohíbe que se consignen nombres o imágenes de autoridades o servidores públicos. Esta limitación alcanzaría a la publicidad que sí permite la Ley Mulder en medios del Estado y redes sociales.

