En Comisión Lava Jato critican liberación de ex socios de Odebrecht

El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde mostró su desacuerdo con la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de revocar la prisión preventiva contra tres ex directivos de empresas que formaron consorcio con Odebrecht.

“Yo creo que no es una buena señal de lucha frontal contra la corrupción. Estas empresas han hecho mucho daño al país, por culpa de ellos se han hecho muy pocas obras y muy caras”, dijo a El Comercio.

El último viernes, el Poder Judicial dispuso revocar la orden de prisión preventiva por 18 meses contra Fernando Martín Gonzalo Camet, ex representante de JJ Camet Contratistas Generales S.A., y José Fernando Castillo Dibós, ex directivo de ICCGSA. Además, dejó sin efecto el arresto domiciliario contra Gonzalo Ferraro Rey, ex funcionario de Graña y Montero.

Frente a ello, Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la Comisión Lava Jato, señaló que estos empresarios “han actuado delictivamente de forma permanente y continuada” y, en ese sentido, “no es un buen signo” su liberación.

De igual manera, la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, quien también conforma la comisión, sostuvo que esta medida es una demostración de que existe una “justicia selectiva” para afrontar procesos de corrupción en el país.

“Lo que estamos viendo es una justicia selectiva. A algunos se aplica la ley conforme debe ser, hasta puedes pedir los excesos; sin embargo, para algunos buscan cualquier argumento para que puedan tener una flexibilidad”, expresó.

Karina Beteta manifestó a El Comercio que esta medida podría suponer “una muestra de falta de un mejor trabajo del Ministerio Público”, ya que si han revocado la prisión preventiva, es porque la fiscalía “no ha tenido un sustento sólido de las acusaciones contra las empresas consorciadas”.



Ambos congresistas aseguraron que seguirán avanzando con las pesquisas en la comisión que preside Rosa Bartra y que la decisión del Poder Judicial no cambia el rumbo de las investigaciones.

“Estos señores van a ser citados. Ya no iremos a Piedras Gordas, sino ellos tendrán que ir al Congreso”, manifestó Víctor Andrés García Belaunde.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...