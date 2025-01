En el Congreso de la República se rindió homenaje a los cuatro policías que fueron asesinados durante el ‘Andahuaylazo’, al cumplirse 20 años de la la asonada perpetrada por el etnocacerista Antauro Humala.

La madrugada del 1 de enero del 2005, un grupo de etnocaceristas, encabezados por el entonces mayor EP Antauro Humala Tasso, irrumpió en la comisaría de Andahuaylas. Por el secuestro y asesinato de cuatro policías, así como por rebelión, el ahora militar en retiro fue condenado a 19 años de prisión, pero salió de la cárcel en agosto del 2022, tras cumplir 17 años y 7 meses de la pena impuesta.

Participaron en la ceremonia la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez; y el legislador Fernando Rospigliosi, ambos de Fuerza Popular, así como los parlamentarios José Williams Zapata (Avanza País), y Alfredo Azurín (Somos Perú).

Durante el homenaje, Adolfo Cahuana Marquina, padre del capitán PNP Carlos Alberto Cahuana Pacheco, habló en nombre de los deudos.

“Desde el día 1 hasta el día 4 en que se mantuvieron secuestrados los efectivos policiales, fueron objeto de tratos inhumanos que vulneraban todos los derechos constitucionales y los tratados internacionales, incluso mostrados a la prensa con cajas de cerveza, tildándolos de borrachos”, manifestó.

Indicó que pese a que Humala Tasso fue condenado a 19 años de prisión, el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) le “fabricó un expediente administrativo” para lograr su liberación.

El homenaje fue organizado por el congresista Fernando Rospigliosi. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

“Este expediente administrativo se llevó a cabo por los beneficios de la redención de la pena por trabajos y estudios. Pero todos hemos visto cómo Antauro Humala salió y dijo: ‘Yo nunca he estudiado, nunca trabajado, me he dedicado a escribir libros’. Esto demuestra que ese expediente fue hecho a la medida, vulnerando todos los derechos y las leyes que le han permitido pretender ser funcionario público”, aseveró.

En tanto, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), señaló que el ‘Andahuaylazo’ dejó una “lección amarga y dolorosa” para nuestro país.

Exoficiales de la Policía participaron en el homenaje. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

“Este evento fue una prueba de fuego para nuestras instituciones democráticas, que aunque imperfectas demostraron su capacidad para resistir intentos de desestabilización. Las fuerzas del orden, a pesar de la violencia que enfrentaron, se mantuvieron firmes en su misión de proteger el orden constitucional y garantizar el respeto a la ley”, acotó.

Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) cuestionó que el sistema judicial le haya rebajado la condena a Antauro Humala por “rebelarse contra la democracia”.

LEE MÁS: Congreso no logra los votos para impedir que condenados por asesinato y otros sean candidatos en elecciones



“Encima de eso, se le redujo aún más la pena y lo liberó en el 2022. Debió estar preso hasta el 2030 y salió el 2022, y se pasea impune por las calles del Perú hoy día”, subrayó.