La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), asegura que los recientes hechos que involucran al presidente Pedro Castillo deben investigarse en la fiscalía. De corroborarse, agrega, podrían ser causal de otra moción de vacancia. Además, está a favor de que se convoquen nuevas elecciones generales e incluso una nueva Mesa Directiva si el presidente es destituido y Dina Boluarte es inhabilitada.

—Ante la reciente del audio entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde y los indicios alrededor del gobierno de Pedro Castillo usted ha dicho que el presidente está incapacitado y el Congreso debería articular esfuerzos para una vacancia. ¿Este es un sentimiento solo suyo o es algo que está creciendo en su bancada y en las otras?

Es la posición particular que yo tengo, pero sí compartida con colegas que no necesariamente son de mi bancada. Dentro de la bancada también, obviamente, pero también de otras. Tengo el presentimiento de que esto va creciendo, que ya la situación que vivimos es bastante escandalosa. Si bien estos audios no están comprobados, aparentemente son las voces de Zamir y Bruno Pacheco. Lo que nos sorprende más es que el presidente, a pesar de conocer, porque obviamente los conoce, guarde este silencio que, de alguna manera, nos hace presumir complicidad. Si a alguien lo involucran en una situación de esta naturaleza y no tiene nada que ver, lo que primero que tiene que hacer es dar la cara y darle, sobre todo a la ciudadanía, respuestas claras sobre tu honestidad y la transparencia de tu gobierno.

—Sin embargo, en estos meses hemos visto que ya han fracasado dos vacancias, incluso cuando ya se conocían indicios alrededor del gobierno. ¿Por qué esta vez sería distinto?

Siguen apareciendo más indicios. Lo que sí exhortamos y exigimos desde el Congreso es que el fiscal de la Nación aceleres estas investigaciones y podamos tener la certeza de que hay pruebas que corroboran todos estos posibles delitos que involucran directamente al presidente. Y si fuera así, tenemos hechos bastante sustentados como para declarar inmoralmente al presidente. Obviamente, las circunstancias antes eran también delicadas, pero no tan extremas como ahora.

—¿Existe la posibilidad de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, inicie una investigación y no la suspenda?

Claro, debería corregir la pésima decisión que tomó Zoraida Ávalos de no investigar al presidente. La Constitución es clara, la interpretación que le dio Ávalos, para mí, es equivocada. Esperamos que el fiscal actual pueda iniciar estas investigaciones. De lo que trata es de transparentar, a través de una investigación exhaustiva, de que tenemos o un presidente honesto que de repente está siendo víctima de acusaciones sin sustento, o que, efectivamente, existe sustento o indicios bastante evidentes que implican a quien es nuestra máxima autoridad. Si fuese así, él jamás va a renunciar, su garantía de asegurar su libertad es tener el cargo de presidente. Entonces, o se le acusaría constitucionalmente o, en su defecto, promover la vacancia con hechos sustentados.

—¿La apertura de una investigación del fiscal Pablo Sánchez sería causal para una vacancia?

Podría ser. Lo que queremos es que se acelere esta investigación a nivel del Ministerio Público (…) Tampoco se trata de abusar de la figura de la vacancia, si efectivamente hay indicios razonables de que el presidente está inmiscuido en temas de corrupción, no está capacitado moralmente para seguir en la conducción de nuestro país (…) Desde el Congreso necesitamos que nos den esas respuestas, esas pruebas para poder, si es que amerita el caso, iniciar un nuevo proceso de vacancia.

—¿Una tercera vacancia debería presentarse solo si se tienen los votos asegurados?

Pienso que tiene ser un tema consensuado, donde cada una de las bancadas asegure que va a prosperar, siempre sustentado en hechos que sí acrediten el hecho de que se cumpla la incapacidad moral.

—¿Es importante que tengan, antes de presentarla, los votos seguros?

Es importante coordinar, conversar y lograr, por fin, esos 87 votos. Estos hechos realmente son escandalosos. Por menos que esto se vacó a otros presidentes. Hoy tenemos un presidente que está inmiscuido, que todo lo que esta alrededor de él está lleno de corrupción, aparentemente.

—¿A Martín Vizcarra se le vacó por menos?

Bueno, tenía menos hechos escandalosos que los que tenemos ahora. Ahora tenemos muchos más casos que están circundando el entorno del presidente. Para mí, que el presidente Castillo no tenga conocimiento de todos estos hechos es poco creíble.

—Si se vaca a Pedro Castillo, ¿qué debe pasar después?

Hay que tender al respeto del orden constitucional. Si se logra vacar a Castillo, quien asumiría -si es que no se le inhabilita- debería ser la vicepresidenta Dina Boluarte. Sabemos que sobre ella también pesa una acusación constitucional. No sabemos aún cuál es el resultado, aparentemente sí hay una infracción. Si no fuese por eso, ella debería asumir. Si a ella se le inhabilita, quien tenga que asumir tendría que ser quien asuma la presidencia del Congreso.

—¿No les preocupa la posibilidad de que si María del Carmen Alva asume la presidencia, siendo ella una figura impopular, se genere un descontento social? Tiene menos aprobación que el presidente Castillo.

Si vamos a hablar del respeto al orden constitucional, le correspondería a la presidenta del Congreso. Pero obviamente pudiera también darse la opción de que se pudiera formar una nueva Mesa Directiva y elegir un nuevo presidente o presidenta del Congreso para que de repente asuma esta etapa de transición hasta convocar a elecciones y que pueda, nuevamente, retomarse ese orden constitucional.

Lady Camones es congresista de APP por Áncash. Foto: El Comercio / Anthony Ramírez Niño de Guzmán

—¿Debería ser eso parte de un acuerdo político: si se obtiene la vacancia y asuma la Mesa Directiva, que sea una nueva Mesa Directiva?

Podría ser. No nos cerramos a ninguna posibilidad. En lo que se tiene que pensar aquí es en el país, no en personas particular, en la presidenta o en otro, sino tener el objetivo de darle las soluciones claras al país. Y si la presencia de Maricarmen, de repente, pudiera causar algún, no sé, rechazo o algo así, de repente la otra opción es consensuar entre las bancadas, elegir una nueva mesa y elegir un nuevo presidente o presidenta. No nos cerramos a ninguna posibilidad. El objetivo es el país. Lo pienso yo, lo piensa Maricarmen y cada uno de los miembros de la Mesa Directiva.

—¿En ese supuesto, deberían darse elecciones generales o solo presidenciales?

Ese es un tema en discusión (…) Mira, yo formo parte de un Congreso que tampoco pudiéramos defenderlo así quisiera. Soy institucionalista, amo la casa que represento, pero tenemos una serie de personajes que están desacreditando a quienes conformamos este Congreso: Particularmente, yo pienso que deberían ser elecciones generales.

—Un informe de EC Data indica que unos 44 congresistas se oponen a elecciones generales, con lo que no alcanzarían los votos para aprobarse

Respeto las posiciones de los colegas, pero si me lo preguntas a mí, pienso que deberían ser elecciones generales y ya recae en la responsabilidad del pueblo de elegir a mejores representantes. Creo que la presencia de congresistas cuestionados, que están ahora denunciados, en investigaciones por posibles actos de corrupción, deslegitima a quienes conformamos...

—¿Se refiere a ‘Los Niños’?

Claro, eso ha sido un tema que ha golpeado mucho, demasiado al Congreso. Necesitamos un Congreso del que nos sintamos orgullosos (…) Entiendo que está entrando en investigación, pero la sola sospecha ya mancha la imagen del Congreso.

—¿Un acuerdo político por una vacancia debería ir de la mano con un acuerdo por nuevas elecciones generales?

Es un punto que se tiene que evaluar también. Yo la tengo clara: deberían ser elecciones generales (…) Estamos pasando por la peor crisis política de la historia del país. Entonces, renovemos todo y asumamos compromisos, demos nuevas reglas de juego también, porque hay que hacer algunas reformas electorales como para que le demos la opción a que la población pueda elegir mejor.

—¿Ese acuerdo podría incluir entonces tanto la vacancia como llamar a elecciones generales y elegir una nueva Mesa Directiva?

Es una posibilidad. Como te decía, son dos opciones>: que pueda asumir quien es hoy la presidenta del Congreso, que es María del Carmen Alva, y si no se llega al consenso o no hay aceptación sobre eso, que las bancadas busquen la conformación de una nueva Mesa Directiva para que quien la presida asuma la presidencia de la República. Acá no se trata de que una persona o un congresista figure, de figuretismo, pensemos en el país.

—En una entrevista que nos dio hace cinco meses, atribuyó la baja aprobación del Congreso a errores de comunicación y a algunas actitudes de algunos legisladores. Desde entonces, la aprobación ha seguido bajando. ¿En qué errores han persistido?

Creo que es de repente la falta de reacción inmediata frente a situaciones escandalosas que vienen del Ejecutivo. Otros de los temas es de repente los errores en las tareas comunicacionales (…) y poco también nos ayuda el Ejecutivo al tener nosotros leyes que no se pueden ejecutar porque el Ejecutivo no las reglamenta

—¿No cree que algunas decisiones también afectan la imagen del Congreso? Como la votación sobre la Sunedu...

Claro. En el tema de lo que es Sunedu definitivamente ha sido un tema que ha golpeado bastante al Congreso. Como integrantes del Bloque Educativo estamos solicitando al presidente para que declare inconstitucional esta ley, se tiene que continuar con la reforma educativa.

—¿A qué atribuye la baja aprobación de la presidenta del Congreso?

El momento que nos ha tocado a todos, no solo a Maricarmen, ha sido bastante complicado. Un Congreso que estaba conformado por gente que por primera vez forma parte de un congreso, en una circunstancia de un país bastante polarizado, donde se exigía mucho de un Congreso, quizás le haya pasado factura, no solamente a Maricarmen, sino a toda la Mesa Directiva (…) Esa falta de experiencia como que nos ha pasado algo de factura.

—En unas semanas se elige a una nueva Mesa Directiva. ¿Le interesaría la posibilidad la reelección de la actual mesa?

No, pienso que se tiene que renovar. No es bueno, hay que dar oportunidad a otros colegas. Eso va a ser resultado de un consenso entre bancadas.

—La versión que se maneja es que hubo un acuerdo sobre que el primer año le tocaba [la presidencia] a Acción Popular y el siguiente año a APP. ¿Existió ese acuerdo?

Son acuerdos políticos. Eso entrará, imagino, en una etapa de conversaciones, la coyuntura no es hoy la misma de antes. Había ese acuerdo, la verdad que todavía no se ha tocado ese tema.

—Pero si hubo ese acuerdo, la idea es que se mantenga...

Claro, obviamente que se cumpla, pero hasta el momento no hay una reunión sobre la futura mesa directiva, o yo desconozco que haya.

—¿A usted le interesaría un puesto en la próxima mesa?

No depende de mí (…) Depende primero del acuerdo dentro del partido para que elija un candidato que lo represente, luego que se conforme esa lista y finalmente se vote. Todos estamos interesados, quién no desea trabajar por el país (…) Si el partido que yo represento, Alianza Para el Progreso, decida que yo sea quien los represente, no tengo más que desarrollar un buen trabajo.

—¿La Mesa Directiva debe ser presidida por una bancada más de centro o por la oposición más dura?

Tiene que ser una posición de centro, que haga sentir ese nivel de representación de todos las congresistas. Creo que los extremos no ayudarían, tiene que ser una mesa directiva que representa a todos por igual.

—¿No se opondría a que haya un puesto para una bancada oficialista?

Eso ya será el resultado de los acuerdos entre las bancadas (…) de repente podría ser viable que pudieran integrarlas.

—¿Por qué aún no se abre el Congreso a la prensa como era antes de la pandemia?

Es algo que ha demorado y que lamentamos, realmente. Entiendo que el lunes se les ha citado, ya está preparada la sala de prensa, está autorizado el ingreso para Pasos Perdido. Lo único que está pendiente es recibir el informe de Indeci para ver si es factible que ustedes puedan ingresar [al hemiciclo]. Va a depender mucho el ingreso al hemiciclo del informe que nos dé Indeci.

—El relator de la CIDH, que visitó el Congreso, dice que es preferible un Congreso que sesiona en una plaza con presencia de periodistas a un Congreso que sesione en el hemiciclo sin congresistas.

Claro, no se trata de ponerles una mordaza o impedirles su trabajo. Al menos el Congreso no, entiendo que el reclamo también deberían hacerlo al Ejecutivo (…) Yo voy a ser muy sincera: hay también algunos colegas que indican que más que querer enterarse de todo lo que sucede en el pleno van a satirizar al congresista: a ver cómo se durmió, si está comiendo, si entra al celular o lee una revista. Creo que ese no debe ser el propósito de los medios de comunicación.

—¿Ese es el temor o la preocupación de algunos congresistas?

No puedo generalizar, pero la historia nos ha dado muestras que siempre se han visto cosas que en realidad no deberían ser el objetivo del ingreso a la prensa (…) La libertad de prensa no tiene que verse mellada de ninguna manera, pero hay por ahí algunos colegas que no ayudan.

—Pero justamente los estándares de liberta de prensa dicen que debe haber una mayor tolerancia de las autoridades, incluso a la sátira.

Debería ser lo mínimo, el objetivo debería ser comunicar, transparentar, ayudar a que la población sepa cada cosa que se hace. Quizás por ahí, tampoco vamos a decir que no ayuda, porque claro, hay que disciplinar también, si vienes acá vienes a trabajar.

—Si hay un congresista durmiendo, es noticioso, a cualquiera que lo encuentren durmiendo en el trabajo le llaman la atención,,,

Sí, pero entiéndase que acá no tenemos un horario, trabajamos hasta la una o dos de la mañana. Hay personas que también pueden agotarse. Hay escenarios y escenarios. No podemos justificar. Claro, si vas a venir al Congreso a dormir tampoco de trata de eso, o vas a venir y no vas a estar atento a los proyectos que se están debatiendo tampoco es. Venimos acá a debatir, escuchar, estar con todas las pilas puestas, pero quince horas de debate creo que hasta al más joven agota. Hay situaciones y circunstancias que deberían evaluarse.