El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó en entrevista a CNN que sí hubo una "comunicación" con su país sobre un eventual pedido de asilo para el ex presidente Alan García, pero no indicó en qué fecha.

Ante la insistencia del periodista de CNN por saber si estaría analizando la posibilidad de otorgarle asilo o no a Alan García, Alvarado respondió: "No. En este caso sobre una primera comunicación se hizo ver que la anuencia no está ahí presente en este momento para avanzar con esa condición, por varios condiciones que hay en el contexto, particularmente los procesos internos judiciales que se llevan en el Perú”.

Consultado antes si él estaría en condiciones de recibirlo como refugiado, por una presunta cacería de brujas política en su contra, Alvarado respondió que en el caso de Alan García, y en general de los asilos políticos, se tiene que "evaluar con mucha seriedad desde el punto de vista jurídico", con el respeto de los procesos judiciales y políticos que se llevan a cabo en otro país.

Mencionó que estos casos tenían que verse en el ámbito de la legalidad y de la competencia que tienen en Costa Rica el presidente y la cancillería para dar esos beneficios.

Carlos Alvarado recordó que su país otorgó recientemente un asilo político en el caso de Nicaragua al activista de derechos humanos Alvaro Leiva, a quien se refirió como un "pacifista que tuvo que salir de ese país".

Sin embargo, en el caso de Alan García, mencionó que tiene que ser algo "sujeto a análisis".

El pasado jueves este Diario publicó que un emisario de García Pérez se acercó a la Embajada de Costa Rica en Lima, y que en ausencia de su embajador, fue recibido por el encargado de negocios Charles Hernández. Según la información, este último no solo respondió que consultaría con sus superiores, sino que llamó a nuestra cancillería a pedir información.

Una fuente diplomática peruana confirmó el hecho. En tanto Hernández respondió vía correo electrónico: “Esta embajada no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte del ex presidente Alan García o algún representante”. Es decir, no hubo pedido oficial, pero sí indagaciones previas.

