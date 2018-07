Difunden dos nuevos audios de César Hinostroza y Pedro Chávarry

Dos nuevos audios difundidos este lunes por Canal N muestran las coordinaciones del suspendido juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para organizar una reunión con representantes de los medios de comunicación.

En una conversación del jueves 17 de mayo, César Hinostroza le recuerda que no se olvide de que la siguiente semana tienen una cita con “mi amigo el de los medios”. Pedro Chávarry responde: “Eso es urgente, hermano, ¿ya?”.

Precisamente en un diálogo del mismo día, Hinostroza le pide al detenido empresario Antonio Camayo, gerente de IZA Motors, que convoque a la prensa porque Pedro Chávarry necesitaba mejorar su imagen frente a los medios.

En un audio anterior, del 4 de mayo, César Hinostroza señala: “A los medios, algunos medios, directores de medios para hacer una reunión en la casa de un amigo. Eso lo hablamos después, ¿ya?”.

El titular del Ministerio Público responde: “Ah, ya, Mundial, ya, ya, hermano”.

—Encuentro—

La reunión, según se sabe, se habría celebrado el martes 29 de mayo en la vivienda del empresario Camayo, ubicada “por el Ministerio del Interior”.

Hasta ahora, Pedro Chávarry ha dicho que no lo une una amistad con César Hinostroza. También ha negado en reiteradas ocasiones su presencia en la referida reunión.

“Él, por su forma de ser, constantemente invitaba a reuniones y almuerzos. Nunca asistí con él a ninguna reunión”, indicó hace unos días sobre el suspendido magistrado .

El Comercio intentó comunicarse con el fiscal de la Nación para recoger su versión de los hechos pero no atendió nuestras llamadas.

Conversación del viernes 4 de mayo



Pedro Chávarry (PC): ¿El lunes tenemos sesión?, ¿o no?

César Hinostroza (CH): No sé hermano. Si es así…

PC: No, no.

CH: No tenemos.

PC: No tenemos.

CH: Te llamo el lunes. Eso es uno. Y dos: A los medios, algunos medios, directores de medios para hacer una reunión en la casa de un amigo. Eso lo hablamos después, ¿ya?

PC: Ah, ya, mundial, ya, ya, hermano, ya.

CH: Listo, el lunes te llamo.

PC: Ya, ya.

CH: Chau, hermano. Te mando un abrazo.

Conversación del jueves 17 de mayo

Pedro Chávarry (PC): Que me disculpe, yo no sabía que era por allá. Yo pensé que era aquí en Lima, ¿no?

César Hinostroza (CH): Ya, yo le digo. Yo te disculpo, hermano.

PC: Tú me disculpas, pues. Me disculpas, hermano.

CH: Ya, la otra semana no te olvides reunirme con mi amigo el de los medios, ¿ya?

PC: Ya, ya.

CH: Él me va a decir qué día nos puede recibir en su casa, ¿ya?

PC: Eso es urgente, hermano, ¿ya?

CH: Sí, sí, urgente.