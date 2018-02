Élard Melgar niega que nueva ley sobre leche lo beneficie

El congresista de Fuerza Popular Élard Melgar, quien ha sido acusado de promover un proyecto de ley sobre el etiquetado de productos lácteos en medio de un conflicto de intereses, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que él "no va a vender un solo litro de leche" una vez aprobada la norma.

Las críticas contra Melgar surgieron una vez que se conociera que el congresista, dueño también de la Agropecuaria San Ramón S.A.C., tenía como parte de su patrimonio un gran número de vacas y contactos en el sector ganadero.

A pesar de eso, promovió un proyecto de ley para que se deje de etiquetar como "leche" a productos derivados de la leche en polvo, algo que empresas como Gloria han cuestionado por beneficiar a un grupo de ganaderos, entre ellos el propio Melgar.

"La ganadería no es un negocio lucrativo. ¿Para qué usamos el ganado (en mi empresa)? Para el guano de corral para los campos, pero pensar en la leche no es negocio. No es un negocio para perder, pero no es lucrativo", aseguró Melgar en declaraciones a RPP.

El parlamentario fujimorista también aseguró que, desde hace meses, está vendiendo sus vacas. "Hemos venido deshaciéndonos de las vacas poco a poco. El hecho es que no me voy a beneficiar porque, cuando salga esta ley, no voy a vender un solo litro de leche", comentó, pese a que luego reconoció que sí tenía amigos en este sector.

Cabe recordar que, a mediados del 2017, la Comisión Agraria del Congreso aprobó un proyecto de ley que obligaría a las empresas a llamar "producto lácteo reconstituido" a la leche evaporada, lo que ha generado una polémica en el sector y acusaciones por conflicto de intereses contra el autor de la norma, Élard Melgar.

