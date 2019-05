Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar a Richard Acuña

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir una investigación preliminar a Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso (APP), por el presunto delito de patrocinio ilegal y otros que resulten de la pesquisa.

Según la disposición a la que accedió El Comercio, la investigación preliminar es de sesenta días y estará a cargo del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González, coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias constitucionales contra altos funcionarios, adscrita a la fiscalía de la Nación.

La pesquisa se da a raíz de un informe de “Panorama” que dio cuenta de que el congresista se presentó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista.

La reunión fue el pasado 15 de abril y se dio como parte de las gestiones que realiza la citada casa de estudios superiores para conseguir su licenciamiento.

Cabe recordar que el artículo 20 del reglamento del Congreso señala que durante el ejercicio del mandato parlamentario, los legisladores están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso.

Disposición de la Fiscalía de la Nación que abre investigación contra el congresista Richard Acuña Archivo El Comercio

Richard Acuña ha asegurado que pidió licencia sin goce de haber al Congreso para acudir a la reunión. “Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo a “Panorama”.

Ayer, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar una indagación preliminar —sugerida de oficio— al legislador de APP por este caso.