Guarda silencio. El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, evadió responder preguntas sobre el ‘cofre’, vehículo asignado a la mandataria Dina Boluarte, luego de las contradicciones sobre el tema con el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa.

“No voy a hablar de eso, no pierdas tu pregunta, no te voy a responder”, le dijo a una reportera de Exitosa Noticias que le había interrogado sobre el tuit que publicó el último miércoles, donde dijo que no hablaría más del caso.

Durante la inauguración de la feria gastronómica “Perú Mucho Gusto” en Magdalena del Mar, el primer ministro reiteró su postura de no pronunciarse sobre el tema.

“Yo lamento profundamente que esas confusiones se hayan producido, que yo haya sido parte de ello, pero dije que no voy a declarar y por favor por respeto no lo voy a hacer”, subrayó.

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que no se volverá a pronunciar sobre la presencia del vehículo asignado a Boluarte Zegarra en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia, en febrero pasado.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), señaló que los hechos se produjeron antes que asumiera el cargo –en marzo del 2024- y pidió disculpas por la “confusión” al haber señalado que Boluarte sí estuvo en la “urbanización” Mikonos.

“Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y no me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo q debe ser atendido solo por dichas instancias”, indicó.

Espera que vacancia no prospere

De otro lado, Gustavo Adrianzén dijo esperar que no prospere la moción de vacancia que se viene promoviendo en el Congreso de la República por considerar que la inestabilidad política afecta las inversiones.

“Yo espero que estas vacancias no prosperen, como es natural. Si hacemos un recordaris de lo que le pasó al Perú antes del 7 de diciembre del 2022, era una sucesión constante de presidentes, seis en siete años”, manifestó.

“Eso dice una profunda inestabilidad y la inestabilidad política impacta directamente en lo que son inversiones. ¿Qué inversión serio o grande va a venir a poner una inversión grande en el Perú y millones de dólares sabiendo lo inestable que es? Por eso necesitamos seguridad”, agregó.

En ese sentido, el primer ministro aseveró que las mociones de vacancia no contribuyen a la estabilidad y seguridad que necesita el país, por lo que invocó al Parlamento a buscar soluciones en forma conjunta.

“Yo hago una invocación fraterna –respeto las decisiones del Congreso de la República y cada uno de sus parlamentarios, no necesariamente las comparto- a que si tienen alguna para promover una vacancia, primero vayan con nosotros, dialoguemos y encontremos una solución a las dificultades”, sentenció.