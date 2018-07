El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se inhibirá en todas las comisiones que investiguen el caso de los audios que han revelado un presunto tráfico de influencias entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces supremos. Así lo anunció tras la revelación de una grabación, en la que un consejero asegura que Becerril intentó influir en las últimas elecciones del CNM.

Héctor Becerril es miembro titular en los tres grupos que analizan el caso de los audios: la Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. "Voy a colaborar para que se investiguen estos hechos, no me voy a prestar a este circo. Así que me inhibiré en todas las comisiones que tengan que ver con el tema", dijo ante la prensa.

Un nuevo audio, difundido ayer por IDL-Reporteros y “Cuarto Poder”, da cuenta que el congresista Héctor Becerril intentó influir en febrero del 2017 para que Julio Gutiérrez Pebe, representante del Colegio de Licenciados en Administración, sea el nuevo presidente del CNM.

En la grabación, que data de febrero último, se escucha a Guido Aguila y Baltazar Morales, consejeros del CNM, admitir que un año atrás ambos se reunieron con el parlamentario en la casa del primero en Lince, un hecho que IDL-Reporteros dio cuenta en su informe “Conversaciones en Trinidad Morán” en diciembre.

Becerril calificó el audio como un "refrito" y que la conversación es "ambigua". "Hay conversaciones de dos personas, y quieren incluir a un tercero. ¿Qué responsabilidad tiene un tercero de lo dicho por otros en una conversación donde no participa?", cuestionó.

El vocero fujimorista también recordó que Guido Aguila ha negado la reunión.