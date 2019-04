Jorge Barata afirma que Odebrecht pagó US$31 millones en coimas a Toledo

Por Graciela Villasís / Gino Alva

El ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata aseguró ayer ante fiscales peruanos que la constructora pagó a Alejandro Toledo US$27 millones a través de Josef Maiman –amigo del ex presidente– en sobornos por las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, informaron fuentes de El Comercio.

Barata explicó que, además de ese monto, a finales del 2006 se le entregaron US$4 millones a Toledo como adelanto. Incluso relató que le entregó personalmente dinero, y en varias oportunidades, en su vivienda de Camacho.

Los documentos para corroborar esas entregas –señaló Barata– son parte de los 4.000 folios de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, que el ex ejecutivo se ha comprometido a entregar a las autoridades peruanas.

El monto acordado de la coima ascendía originalmente a US$35 millones, tal como se señaló anteriormente. Sin embargo, se creía que el ex mandatario, actualmente prófugo en Estados Unidos y con un proceso de extradición pendiente, había recibido US$20 millones.

En la negociación del soborno, sin embargo, Toledo no tuvo participación directa, según Barata.

Después de la audiencia, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, explicó a periodistas peruanos frente a la Procuraduría de la República a qué se debía el cambio de los montos.

“El señor Barata claramente ha manifestado que las alteraciones de estas cifras corresponden a la información que se ha encontrado dentro de los sistemas Drousys y My Web Day, de tal manera que claramente ha dicho que sus primeras declaraciones estuvieron orientadas por lo que él era capaz de corroborar”, detalló.

Vela añadió que Odebrecht efectuó una “pesquisa profunda” y encontró “mucha más información”, que ha permitido que Barata reconozca los montos. “Son cifras que se sinceran e incrementan”, remarcó.

—Detalles—

En este segundo día de interrogatorios, Jorge Barata explicó que los pagos de sobornos a Toledo se hicieron hasta el 2010, entre tres y cuatro veces por año.

De acuerdo con su versión, al ex mandatario le molestó que no se hubiera cumplido con el monto total de la coima. El ex representante de Odebrecht indicó que Alejandro Toledo le reclamó en una ocasión con la frase “Oiga, Barata. Paga, carajo”.

En otro momento, el ex directivo indicó que el soborno por la Interoceánica se decidió en una suite en Copacabana, en Río de Janeiro. En la reunión –añadió– participaron él, Toledo, Maiman y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa.

Este encuentro ya había sido mencionado por Josef Maiman en un documento entregado a las autoridades peruanas. En este, señala que la reunión fue en noviembre del 2004.

“Maiman le confirma a Barata que Toledo le había mencionado lo de las donaciones y su disposición a ser el receptor de los fondos para luego acordar reunirse en Lima a fines del 2004, reuniones que se realizaron en su departamento del distrito de Barranco, donde hablaron acerca de la modalidad de los pagos ilícitos a favor de Toledo”, refiere ese documento.

Barata acotó que Leo Malamud, socio de Maiman, le dio a Hilberto Silva, ex jefe de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, un número de cuenta para que hiciera los depósitos.

Sostuvo que también dio dinero a Toledo para su campaña electoral del 2011 y que eso puede comprobarse en documentos de los sistemas Drousys y My Web Day.

El Comercio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Roberto Su, abogado de Toledo, pero no atendió nuestras llamadas.