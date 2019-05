Néstor Popolizio: “Podemos conversar con Bolivia para tener acceso a su gas”

El canciller Néstor Popolizio está satisfecho con los acuerdos alcanzados en Lima por la Comunidad Andina luego de ocho años. Además, comenta la posibilidad de importar gas de Bolivia.

— Los países miembros se han comprometido a relanzar el bloque regional de la Comunidad Andina. ¿Por qué este estuvo dormido en los últimos años?

La reunión de los presidentes de la CAN, después de ocho años, significa un compromiso político con la integración, con darle un renovado impulso. Este período largo sin las reuniones anuales se debió a algunas diferencias que imposibilitaron que se pusieran de acuerdo.

— ¿Qué compromisos adoptados destaca?

Hemos actualizado la normativa para agilizar el transporte de mercancías, la creación de un observatorio para restringir el tráfico de mercurio que usa la minería ilegal, y facilitar los trámites aduaneros, entre otros.

— Se conversará con el presidente Evo Morales en el próximo Gabinete Binacional sobre la importación de gas desde ese país. ¿Se justifica teniendo en cuenta que tenemos importantes yacimientos gasíferos?

Los jefes de Estado coordinaron que estos temas como la integración energética, la vinculación ferroviaria y otros sobre cuencas hídricas serán tratados en el próximo Gabinete Binacional de [la segunda quincena de] junio. Y, definitivamente, si nosotros no tenemos en este momento posibilidad de otorgar el gas de Camisea, se puede hacer un proceso de cooperación e integración energética que permita tal vez a la zona de Puno tener acceso al gas boliviano a un precio bastante competitivo.

— ¿Hasta que el Perú pueda abastecer directamente a esta zona?

Acuérdese que tenemos un proyecto para abastecer a siete regiones del sur y va a tomar un poco más de tiempo. Paralelamente podemos conversar con Bolivia para tener acceso a su gas a precios competitivos.

— Representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro están ad portas de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones con la mediación de Noruega para buscar una salida a la crisis. ¿Cuáles son las expectativas del Perú?

Ese proceso de conversaciones tiene que ser creíble, confiable, y el propio presidente encargado [Juan Guaidó] ha señalado que él no cree en los falsos diálogos. Lo que está diciendo es que si este diálogo no tiene los visos de credibilidad, no podrá continuar. Maduro, que encabeza un gobierno dictatorial e ilegítimo, siempre ha utilizado los procesos de diálogo para perpetuarse en el poder. Esperemos que no se trate otra vez de un diálogo que esté manipulado.

— ¿El Perú está escéptico?

Vemos [la reunión] con expectativa, pero con un cierto nivel de escepticismo.

— ¿Cómo marcha la repatriación de peruanos de Venezuela?

Hemos ayudado a repatriar a una cantidad de connacionales bastante menor con la proporción que tenemos allá, que son unos 70 mil. Pero no se ha presentado una cantidad considerable de solicitudes. De existir, las evaluaremos.

— Hay unos 100 mil venezolanos que han solicitado refugio en el Perú y muchos tienen problemas para conseguir trabajo. ¿Cómo se resolverá esta situación?

El solicitante de refugio sí puede trabajar. Eso lleva a un proceso de evaluación hasta que se decida si califican para el refugio. En la gran mayoría de casos no califican y puede haber una denegatoria, pero mientras eso no ocurra, ellos tienen la posibilidad de trabajar.

— El mandatario decidió prescindir de embajadores políticos. ¿Esta posibilidad se mantiene cerrada?

Es una posibilidad siempre abierta nombrar embajadores políticos. El presidente tiene la facultad, por ley, de nombrar hasta 20% de embajadores políticos. Por ahora tenemos embajadores de carrera en casi todos los puestos.