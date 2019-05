Hijo de Luis Nava retornó al Perú tras permanecer 26 días en EE.UU.

José Antonio Nava Mendiola, gerente general de Transportes Don Reyna, retornó al Perú anoche, luego de permanecer en los Estados Unidos desde el último 10 de abril, según su movimiento migratorio, al que El Comercio tuvo acceso.

El empresario arribó a Lima en un vuelo de American Airlines minutos después de las 10 de la noche.

(Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

Nava Mendiola confirmó que su padre, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava Guibert, recibió sobornos de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Agregó que él en “algunas ocasiones” le llevó, por encargo del brasileño, mochilas con dinero al también ex ministro de la Producción.

El gerente general de Transportes declaró el viernes 26 de abril ante lo fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, en la sede del consulado del Perú en Miami, Estados Unidos.

Nava Mendiola relató que tanto su padre como Jorge Barata le contaron a fines del 2006 o inicios del 2007 el acuerdo al que habían llegado para que el gobierno viabilice las obras de la constructora brasileña.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunión con mi padre y mi padre me pidió que me retire de la conversación. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa, que era muy cerca a la casa de mi padre”, subrayó.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.

También contó que cada vez que Barata le llevó dinero al ex ministro de la Producción, él lo trasladó.

“Jorge Barata me llamaba y me pedía que pase por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. En otras veces él me pedía que yo llevará unas mochilas, que nunca abrí, pero sé que había dinero y se las entregaba a mi padre”, remarcó Nava Mendiola.

Después de brindar su testimonio, el fiscal Pérez le solicitó al Poder Judicial que acepte levantar la orden de detención preliminar contra el empresario.

Posteriormente, la fiscalía levantó el pedido de detención preliminar luego de que testificará en el Consulado de Perú en Estados Unidos.