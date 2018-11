Pedro Chávarry pide recusar a presidente del Consejo de Ética del CAL

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó el último miércoles ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) una solicitud de recusación contra Walter Ayala Gonzales, presidente del Consejo de Ética de la entidad gremial.

Como se sabe, el Consejo de Ética —que preside Ayala— admitió a inicios de este mes una denuncia interpuesta por un grupo de representantes de organizaciones civiles contra Chávarry, iniciándole un proceso disciplinario.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Nacional de Centros (ANC), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y del Instituto de Defensa Legal (IDL) señalaron en la denuncia que Pedro Chávarry cometió infracción al Código de Ética del Abogado al haber mentido sobre su relación con el ex juez supremo César Hinostroza y su presunta relación con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

La organizaciones civiles también solicitaron al CAL que dicte una medida cautelar para suspender —como lo hicieron con Hinostroza y los ex integrantes de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe— la colegiatura del fiscal de la Nación, mientras dure la investigación en su contra dentro del gremio.

En su pedido, Pedro Chávarry afirma que Ayala ha adelantado opinión sobre la conclusión de una sanción en su contra, “atentando contra mi derecho de contar con un tribunal imparcial y lejos de defender los intereses del agremiado, la ley y la justicia, pretende a toda costa mi suspensión, lo que videncia una marcada animadversión y persecución hacia mi persona y manifiesta enemistad con el suscrito”.

Asevera en esa línea que Ayala, durante declaraciones a medios de comunicación, “ha procedido a dar una conclusión adelantada respecto al resultado como que ameritaría la ‘expulsión definitiva’”.

Al respecto, Ayala manifestó a El Comercio que no ha revisado el escrito de Pedro Chávarry. Sin embargo, aseguró que no ha adelantado opinión sobre el caso. “En las entrevistas que he dado no he dicho nada sobre el tema de fondo, siempre he hablado de temas genéricos”, expresó.

Según dijo, el Tribunal de Honor del CAL tendrá que resolver el pedido de Chávarry en su contra.

