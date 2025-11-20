El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó este jueves su rechazo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) aprobada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

En un pronunciamiento público, la institución sostuvo que la decisión “transgrede principios básicos de legalidad y del Estado de Derecho” y representa un riesgo para la gobernabilidad y la seguridad en zonas afectadas por la minería informal.

De acuerdo con el CAL, la medida permite “reincorporar a más de 50 mil titulares del REINFO” que habían sido suspendidos por no cumplir requisitos mínimos para su formalización, como contar con RUC o presentar instrumentos ambientales.

Además, cuestionó que el Congreso disponga la suspensión de una facultad del Ministerio de Energía y Minas para excluir del proceso a quienes operen en zonas prohibidas, lo que, según el pronunciamiento, genera “una total impunidad”.

La institución también alertó que la decisión “agravia la jerarquía del Tribunal Constitucional”, al desconocer una sentencia que exhorta a no establecer mecanismos que liberen de responsabilidad penal o administrativa en casos de delitos ambientales.

Además, advirtió que la ampliación del Reinfo podría “incentivar y legitimar la invasión de propiedad privada”.

Finalmente, el CAL invocó al Pleno del Congreso a “tomar distancia” de lo aprobado por la comisión y adoptar una posición “responsable”, al considerar que la medida no garantiza ingresos efectivos al Estado por concepto de canon o regalías y afecta a las poblaciones cercanas a zonas mineras.