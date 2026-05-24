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¿Qué hacer el 7 de junio?

“El país debe enfrentar la realidad política que ha surgido de las urnas. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué hacer en la segunda vuelta?“.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Las elecciones decidirán la composición del Congreso de Perú y los candidatos que disputarán la presidencia.
    Las elecciones decidirán la composición del Congreso de Perú y los candidatos que disputarán la presidencia.

    El Perú vuelve a enfrentar una coyuntura en la que votar se convierte en una decisión cargada de responsabilidad. Los resultados han dejado a millones de peruanos ante una disyuntiva incómoda: elegir entre opciones que, sumadas, apenas representan a una minoría del electorado nacional.

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