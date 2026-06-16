La prueba ácida de Fuerza Popular

El paso del fujimorismo por el poder será esta vez —de confirmarse su victoria electoral de segunda vuelta— el paso del partido Fuerza Popular por la prueba ácida del ejercicio real y efectivo del gobierno, que históricamente ha labrado, en la vida de los partidos políticos, más colapsos que sobrevivencias.

La vigencia de Fuerza Popular en los últimos 15 años tiene el singular pasivo de haber estado tres veces consecutivas a las puertas de la presidencia y el singular activo de haber ganado presencia importante en los congresos de todo ese tiempo, incluido el que inconstitucionalmente disolvió Martín Vizcarra y aquel otro en el que, junto con APP, le dio sostén a las endebles transiciones presidenciales (Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar) que siguieron al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Las bancadas parlamentarias suelen ser en el Perú el mejor refugio de vigencia de los partidos, contra los que obsesivamente se ensañan los demonios electorales de cada ocasión. Vetos y votos en contra impidieron que Víctor Raúl Haya de la Torre llegara al poder. Pero nada impidió que el Apra, su partido, ejerciera poder desde el Congreso en múltiples oportunidades. De ahí que, en la medida que continuamente se le cerraban las puertas del gobierno, Fuerza Popular parecía aproximarse al destino del Apra de Haya.

A propósito del Apra, nada más paradójico que llegara al poder una vez muerto Haya y luego con Alan García, encarnando otra paradoja: de pasar de hacer un mal gobierno de 1985 a 1990 a hacer un buen gobierno del 2006 al 2011, con una paradoja final: que el paso del Apra dos veces por la prueba ácida del poder terminase colapsándolo.

¿Dónde está Perú Posible de Alejandro Toledo, después de su paso por el gobierno? ¿Dónde el Partido Nacionalista de Ollanta Humala? ¿Dónde Peruanos por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Dónde Perú Libre de Pedro Castillo? ¿Es que la prueba ácida del gobierno en el Perú es tan fuerte que acaba así con los partidos?

No nos vamos a llenar aquí de paradojas, pero vale registrar una más: Keiko Fujimori ha hecho de Fuerza Popular, como partido, el pilar fundamental del fujimorismo, a contracorriente de sus raíces fundacionales, más bien descreídas del valor de los partidos. Recuérdese que Alberto Fujimori decidió disolver el partido con el que había llegado al poder, Cambio 90, antes de que ni siquiera pudiera pasar por la prueba ácida del gobierno.

La breve lección que tenemos que sacar de estas paradojas es que los partidos no pueden estar hechos solo para ganar elecciones y calentar asientos en los congresos, sino para realmente gobernar. Eso es lo que tiene que hacer Fuerza Popular tanto para cambiar la historia del país de los últimos cinco años como para evitar su colapso como partido.

Ser gobierno para Fuerza Popular dependerá también de que Keiko Fujimori quiera de verdad que sea así y no solo ella la encarnación total del poder en un presidencialismo de molde monárquico como el nuestro.