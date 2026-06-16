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La prueba ácida de Fuerza Popular

“Los partidos no pueden estar hechos solo para ganar elecciones y calentar asientos en los congresos, sino para realmente gobernar”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    El paso del fujimorismo por el poder será esta vez —de confirmarse su victoria electoral de segunda vuelta— el paso del partido Fuerza Popular por la prueba ácida del ejercicio real y efectivo del gobierno, que históricamente ha labrado, en la vida de los partidos políticos, más colapsos que sobrevivencias.

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