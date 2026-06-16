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¿Por qué Sánchez gana en los territorios de la minería moderna?

“Sánchez gana en las zonas mineras por una ‘revolución de expectativas’, por la ineptitud del Estado; no gana por ser de izquierda”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Doce de abril. Día de la primera vuelta electoral. Observen estos resultados, números que merecen explicaciones desde la sociología electoral. Juntos por el Perú gana en casi todas las provincias allí donde se desarrollan operaciones mineras formales y legales (gana también en las zonas informales e ilegales). Miren a estas tres provincias: Cotabambas (Apurímac), Huari (Áncash) y Chumbivilcas (Cusco). Juntos por el Perú gana con 49,3%, 28% y 45,7%, respectivamente. Son solo tres ejemplos. El 7 de junio pasado, día del balotaje, se vuelve a repetir el triunfo de Sánchez en estas provincias ‘mineras’: Cotabambas con 88,5%; Huari con 72,1% y Chumbivilcas con 94%. Necesitamos una explicación.

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