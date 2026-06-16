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La IA y el valor de ser humanos

Estamos viviendo uno de los puntos de inflexión más significativos de la historia.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

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    / Giovanni Tazza

    “Esta información podría revisarla en Google o pedirle un análisis a ChatGPT”, dijo un alumno al finalizar una clase extensa y algo aburrida. Los datos eran importantes, pero habían quedado reducidos a teoría sin vida.

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