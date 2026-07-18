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Tiempo de atención

“No es difícil entender por qué una mente incapaz de encontrar reposo, que experimenta la concentración como un esfuerzo agotador, termina buscando por sus propios medios aquello que la medicina aún no le había ofrecido”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Detectar el TDAH a tiempo permite iniciar un tratamiento oportuno que mejora el aprendizaje, las relaciones sociales y la calidad de vida. (Fuente: ACJ)
    Detectar el TDAH a tiempo permite iniciar un tratamiento oportuno que mejora el aprendizaje, las relaciones sociales y la calidad de vida. (Fuente: ACJ)

    Hay fechas cuyo sentido rebasa el calendario porque no conmemoran solo un acontecimiento sino un largo itinerario. Este lunes 13 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una efeméride que merece una reflexión acerca de la manera en que el progreso científico ayuda a mejorar nuestra idea de justicia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.