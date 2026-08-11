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La sanguchería El Chinito se impuso en la categoría Mejores sánguches. (Foto: GEC)
La sanguchería El Chinito se impuso en la categoría Mejores sánguches. (Foto: GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Melvyn Arce Ruiz

En el Museo Pedro de Osma de Barranco se reveló la lista 2026 de los Premios Somos y un establecimiento clásico de Lima demostró porque es un ícono de la capital. El Chinito ganó en la categoría Mejores sánguches, un trofeo que ha alzado en tres ocasiones desde que nacieron los trofeos gastronómicos del diario El Comercio en el 2023.

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