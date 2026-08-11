En el Museo Pedro de Osma de Barranco se reveló la lista 2026 de los Premios Somos y un establecimiento clásico de Lima demostró porque es un ícono de la capital. El Chinito ganó en la categoría Mejores sánguches, un trofeo que ha alzado en tres ocasiones desde que nacieron los trofeos gastronómicos del diario El Comercio en el 2023.

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La sanguchería El Chinito, que ganó renombre internacional con sus panes con chicharrón tras el Mundial gastronómico del influencer Ibai Llanos, se llevó el premio con el voto del público en una de las categorías más votadas de esta edición.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejores sánguches de los Premios Somos 2026:

Asados Héctor

Barba Negra

La Lucha

La Preferida

Los Clásicos Sanguchería

Mercattino

Pandilla

Sanguchón Campesino

Zimmermann

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.