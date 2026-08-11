Resumen
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En el Museo Pedro de Osma de Barranco se reveló la lista 2026 de los Premios Somos y un establecimiento clásico de Lima demostró porque es un ícono de la capital. El Chinito ganó en la categoría Mejores sánguches, un trofeo que ha alzado en tres ocasiones desde que nacieron los trofeos gastronómicos del diario El Comercio en el 2023.
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