Mario Vizcarra, precandidato presidencial del partido Perú Primero, da marcha atrás y ahora dice que no indultaría a todos los expresidentes que puedan ser recluidos con prisión efectiva, a pesar que dijo exactamente lo contrario hace solo una semanas, en especial haciendo alusión a su hermano Martín Vizcarra.

Este jueves, en una entrevista a Exitosa, dijo que cometió un error que ahora reconoce, al decir que si llegaba a la presidencia indultaría a exmandatarios.

“Yo soy hermano de Martín Vizcarra y, como tal, siendo un dolor profundo de ver a mi hermano involucrado en este tema y ante la posibilidad de una sentencia. En esa conversación surgió la posibilidad de otro presidentes ahora presos y tuve un error, que ahora reconozco, y siempre va a ser así. Me dejé llevar por mi hermandad con Martín Vizcarra e involucré a otros expresidentes”, comentó.

En esa línea, también comentó que no solo no indultaría automáticamente a expresidentes, sino que respetaría lo que opinen las autoridades al respecto.

“Respecto a mi hermano, hasta el día de hoy estoy confiado que no va a ser condenado”, precisó. “Los otros casos, finalmente, el presidente toma la decisión final pero a partir de una comisión evaluadora que es multisectorial (...) Es un tema muy sensible pero voy a ser muy respetuoso de lo que diga la comisión evaluadora”, garantizó.

El 31 de octubre, hace una tres semanas, Mario Vizcarra dijo lo contrario en una entrevista al periodista Víctor Caballero. Ese día, aseguró que si su hermano era condenado, lo indultaría y no solo a él, sino a otros exmandatarios. “Yo de presidente, no solamente (indultaría) a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos y no solamente sería él. Yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, dijo en esa oportunidad.

El precandidato hizo extensivo este anuncio a Alejandro Toledo y Pedro Castillo, al comentario que sería “una forma de reconciliarnos” y específicamente sobre Dina Boluarte, dijo que primero esperaría ver si es que ha delinquido. “Se hablan muchas cosas, pero habría que ver si realmente delinquió y realmente va a ser procesada y tomada presa”, expresó.

Sin embargo, ahora también dio marcha atrás sobre esta posición y ahora asegura que no indultaría a Boluarte por ningún motivo.

“Definitivamente no existe una posibilidad siquiera que yo proponga un indulto, en el caso que Dina Boluarte esté presa, jamás podría yo siquiera suponer o proponer un indulto a una persona que no solamente ha sido un títere de la mafia congresal, sino también ha sido indolente en las protestas del 2023 donde murieron más de 50 personas”, aseguró.