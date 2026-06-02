Resumen

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Luis Bazalar García tiene procesos penales en su historial. (Foto: Facebook Luis Bazalar)
Luis Bazalar García tiene procesos penales en su historial. (Foto: Facebook Luis Bazalar)
Por Redacción EC

El exsacerdote y parte del entorno político del candidato presidencial Roberto Sánchez, Luis Bazalar volvió a visitar este martes 2 de junio al presidente de la República, José María Balcázar en Palacio de Gobierno, en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta electoral.

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