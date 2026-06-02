El exsacerdote y parte del entorno político del candidato presidencial Roberto Sánchez, Luis Bazalar volvió a visitar este martes 2 de junio al presidente de la República, José María Balcázar en Palacio de Gobierno, en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta electoral.

La reunión se produce pocos días después de un anterior encuentro entre ambos personajes producido el 21 de mayo.

De acuerdo a la información proporcionada en la página de Agendas Oficiales del Despacho Presidencial, Balcázar recibió a Bazalar entre las 10:58 a.m. y las 11.28 a.m. En el asunto de la reunión se especifica que se trató de una “Entrevista con Luis Bazalar García, del diario UNO”.

Agendas Oficiales - Despacho Presidencial

El Portal Transparencia, por su parte, indica como motivo de la visita: PRENSA ACREDITADA GENERAL. Siendo su hora de ingreso a las 10:02 a.m.

Luis Alejandro Bazalar García es uno más de los personajes identificados en el entorno de Roberto Sánchez, que cuenta con un historial marcado por acusaciones penales.

Registro de Transparencia

En 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por un juzgado de Ayacucho, tras ser acusado de pernoctar o dormir en el domicilio de un menor de 17 años al que “empezó a manipular” y “le enseñaba a tomar vino en gran cantidad”.

Por este hecho, fue hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción. Sin embargo, meses después, la Corte Suprema decidió absolverlo y declararlo inocente por falta de pruebas.