El Pleno del Congreso decidió este jueves no admitir a debate la moción que buscaba censurar al segundo vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón, por su actuación en la sesión de la Comisión Permanente donde se presentó la defensa de la exministra Betssy Chávez.

La votación terminó con 17 votos a favor, 66 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta fue sustentada por la congresista Norma Yarrow, quien cuestionó que Cerrón no garantizara una conducción imparcial durante la sesión.

La legisladora señaló que el vicepresidente permitió la intervención de Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, pese a que este se encontraba inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima.

“No es posible que el segundo vicepresidente no haya cautelado que la defensa técnica de la acusada constitucionalmente Betssy Chávez contara formalmente con la habilitación vigente y además permitirle irregularmente participar en la sesión a un abogado que se encontraba inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima para ejercer la defensa legal”, afirmó.

Desde otras bancadas, se rechazó la moción. La congresista Susel Paredes sostuvo que en el Parlamento deben respetarse las diferencias y la libertad de expresión en el debate.

A su turno, Flavio Cruz indicó que no corresponde al vicepresidente verificar la colegiatura de los abogados que acuden a las sesiones, pues existen filtros previos para ello.

Francis Paredes también se pronunció en contra de la censura, al considerar que cada actor es responsable de sus propios actos.

Mientras tanto, el legislador Hamlet Echevarría recordó que la Mesa Directiva fue elegida democráticamente y que el Congreso es un foro político.