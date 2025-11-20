El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo que las preocupaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre una falta de presupuesto que pondría en riesgo las elecciones del 2026 “carecen de sustento” porque sí están garantizados los procedimientos para que se les otorguen los fondos siempre que sean ejecutados y necesarios.

En un comunicado este jueves 20 de noviembre, aseguraron que los recursos para las elecciones generales y los comicios regionales y distritales del 2026 están “plenamente asegurados”.

Esto, luego que el presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtiera en diversas declaraciones públicas que los procesos electorales del próximo año corren el riesgo de no llevarse a cabo de manera adecuada por falta de recursos.

El MEF asegura que están garantizados los fondos para las elecciones del 2026.

El MEF precisa que el jurado solicitó S/ 585,8 millones y de ese total se le asignaron S/ 331,1 millones en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado en agosto de este año al Congreso.

El ministerio asegura que apoyará al JNE para que “mejore su ejecución presupuestal” ya que al 20 de noviembre solo se han utilizado 46,9% de los fondos asignados para actividades electorales.

Pese a esto, resalta que “se encuentran previstos recursos adicionales para ser habilitados en el transcurso del año” según la ejecución y necesidades que el JNE sustente.

“Existe un marco legal vigente que permite activar estos fondos de manera inmediata pues todos los procesos electorales están exceptuados y cuentan con atención prioritaria”, resaltó el ministerio.