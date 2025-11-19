El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que buscan lograr un debate presidencial entre las 39 agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 2026 alturado y equilibrado.

Sin embargo, destacó que un proceso electoral con tantos contendores conlleva a organizar un debate que es único en el mundo, por lo que buscarán las mejores prácticas de otros países como Costa Rica.

“El debate presidencial va a ser diferente. El Perú tiene las mejores prácticas en cuanto a debates. Queremos que sea un debate alturado, un debate que no tenga sesgos, equilibrado”, explicó.

“No puedo adelantar cómo será el debate con 39 organizaciones políticas, porque en el mundo no ha habido una experiencia similar. Lo más cercano es Costa Rica, así que vamos a ir a Costa Rica a aprender de ellos y ver sus mejores práctica”, aseguró.

El titular del JNE reiteró que hay una amplia trayectoria en su institución de organización de debates, por lo que pidió confianza en que se realizará de la mejor forma, y luego precisó que esto incluirá la firma del Pacto Ético Electoral de este proceso en curso.

“Ahorita lo que estamos convocando al Pacto Ético Electoral con todas las organizaciones políticas. A través de ese pacto ético estableceremos pautas, lineamientos y principios que se deben respetar en todo el proceso, y también en el debate”, manifestó Burneo.

Roberto Burneo reitera que hay riesgo por falta de presupuesto

En otro momento, reiteró su preocupación por el aspecto presupuestal de los procesos electorales del 2026, pero también su confianza en que lograrán que el Gobierno y el Congreso les otorguen las facilidades ante los más de 500 millones de soles que requieren solo a nivel del JNE.

“Estamos seguros que van a entender las necesidades del sistema porque estamos en un gobierno de transición y se deben garantizar cosas mínimas como seguridad, educación, salud y también que los procesos electorales sean ordenados con todos los recursos económicos, logísticos y todo el respaldo necesario de las Fuerzas Armadas y policiales”, expresó.

Roberto Burneo dijo que la sesión del pleno del Congreso para sustentar su presupuesto para el 2026 será los días 25 y 26 de noviembre. “Está en riesgo el proceso electoral de no agenciarse los recursos necesarios”, insistió.