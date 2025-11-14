El 30 de noviembre y el 7 de diciembre se llevarán a cabos las elecciones primarias en todas las agrupaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales del 2026, según el cronograma electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El 30 de noviembre está prevista la elección interna de los dos partidos políticos que tendrán primarias cerradas: El Partido Aprista Peruano y Renovación Popular.

Ese mismo día, el resto de agrupaciones políticas votará por los delegados que luego acudirán el 7 de diciembre a la elección de los postulantes para el 2026. Esto incluye 34 partidos y las 3 alianzas inscritas.

Una vez concluidos ambos procesos internos, el JNE tiene como plazo máximo el 15 de diciembre de 2025 para proclamar los resultados de estas elecciones primarias

Inmediatamente después, las organizaciones políticas tendrán hasta el 23 de diciembre de 2025 para presentar las solicitudes de inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos ante el organismo electoral. Ese día será el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

JNE evaluará tachas y observaciones tras elecciones internas

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aseguró que iniciarán con la calificación de las candidaturas a partir del 23 de diciembre de 2025. Ahí, verificarán con el cumplimiento de los requisitos legales y detectar posibles impedimentos o la existencia de sentencias o inhabilitaciones vigentes. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) serán los encargados de revisar las listas en primera instancia, evaluando tanto la documentación como los antecedentes de cada postulante.

En esa línea, Burneo exhortó a las organizaciones políticas a realizar un adecuado proceso interno de selección, ya que ellas son el primer filtro para garantizar que sus candidatos cumplan las condiciones establecidas por ley. El magistrado destacó que la revisión de candidaturas recae en los propios partidos hasta el 23 de diciembre, momento en que el JNE se convierte en el único competente para determinar qué candidatos podrán participar tras las primarias.

El proceso de revisión y calificación se extenderá hasta el 14 de marzo de 2026, fecha límite para que todas las postulaciones queden formalmente inscritas luego que el JNE resuelva todas las apelaciones por exclusiones y tachas planteadas contra los postulantes.

Fechas posteriores de las elecciones generales 2026

Respecto a otros plazos del cronograma, el padrón electoral definitivo será aprobado a más tardar el 13 de diciembre de 2025. Las Elecciones Generales están programadas para el 12 de abril de 2026, y una posible segunda vuelta presidencial se celebraría el 7 de junio de 2026.