El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que es responsabilidad de los partidos políticos si es que presentan luego de sus elecciones internas candidaturas que se pueden caer, luego del 23 de diciembre, por observaciones, tachas o inhabilitaciones.

“La tarea es de las organizaciones políticas. Si anuncian candidatos que tienen alguna observación, y lo saben porque el ordenamiento legal es totalmente claro, podrían hacer que esas postulaciones se caigan, incluso la plancha presidencial, o alguno de sus candidatos a vicepresidentes, senadores, diputados o Parlamento Andino”, advirtió.

El titular del JNE fue consultado por a prensa este martes sobre las intenciones de partidos como Perú Libre de postular a Vladimir Cerrón a la presidencia, pese a tener prisión preventiva y estar actualmente prófugo, o de Perú Primero de que Martín Vizcarra integre la plancha presidencial aún estando inhabilitado.

Precisó que, como JNE no puede opinar sobre casos específicos porque luego del 23 de diciembre estos casos podrían llegar al pleno del jurado en segunda instancia, pero recordó a nivel general que esas postulaciones pueden caerse luego de los comicios internos.

“Nosotros vamos a calificar y ahí se pueden caer ciertas candidaturas (...) Recién a partir del 23 de diciembre vamos a conocer los candidatos y el resultado va a ser que probablemente esos candidatos no sigan en carrera y probablemente las organizaciones políticas no tengan a las personas que puedan postular y participar en nombre de ellas”, reiteró.

Roberto Burneo precisó que el plazo en el cual el JNE se pronunciará por tachas, observaciones y otros posibles impedimentos de los candidatos será del 23 de diciembre al 14 de marzo del 2026.

“No puedo pronunciarme específicamente por nombres o candidaturas en particular, pero lo único que puedo decir a las organizaciones políticas es que existen condiciones por las cuales algunos candidatos podrían no participar”, aseveró.