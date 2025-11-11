El presidente José Jerí aseguró que mantiene su sueldo de congresista y que no ha recibido un incremento desde que asumió el cargo. En entrevista con América Televisión, al cumplir su primer mes al frente del Ejecutivo, el mandatario señaló que continúa percibiendo la misma remuneración que tenía en el Parlamento.

“No estoy recibiendo sueldo por Palacio de Gobierno, yo estoy con el sueldo anterior, es decir, mi sueldo como cuando era congresista, yo me he basado en ello”, indicó Jerí.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Consultado sobre si evaluaría modificar la escala salarial, respondió que debe hacerse “un análisis completo” para garantizar proporcionalidad y responsabilidad fiscal.

“Desde la máxima autoridad hacia abajo tiene que haber una congruencia, una equivalencia (…) pero en mi caso particular yo recibo el sueldo como congresista, no recibo el sueldo desde Palacio de Gobierno porque ahí sería un incremento”, precisó.

Asimismo, el jefe de Estado anunció el inicio de una gira nacional que comenzará este martes en la región Huánuco, donde encabezará una nueva sesión del Consejo de Estado Regional junto a ministros de Estado.

El plan busca acercar el Ejecutivo a las regiones y atender directamente las principales demandas del interior del país.

“A partir de mañana, cada dos veces por semana, es un plan preliminar. En tres meses nos hemos trazado como objetivo estar recorriendo todo el país. Vamos a estar en cada una de las regiones, no solamente en capitales de las regiones sino también en provincias y distritos”, afirmó.

Cabe precisar que José Jerí cumplió este lunes 10 de noviembre un mes en el cargo, tras haber asumido la Presidencia de la República como titular del Congreso luego de la vacancia de Dina Boluarte. A fines de octubre, una primera encuesta de Ipsos sobre su gestión registró una aprobación ciudadana del 45%.