El embajador Enrique Bustamante está en España por mandato del Estado Peruano para hacer un seguimiento al proceso de César Hinostroza.

En entrevista con El Comercio señaló que mientras se termine de dar el visto bueno al cuaderno de extradición, corresponde a la autoridad española mantener al destituido juez en prisión preventiva.

—¿Cuáles son las siguientes acciones que usted va a desarrollar en España sobre el proceso de César Hinostroza?

Mi labor es de proteger los derechos del Estado Peruano dentro del marco del derecho internacional público y el derecho español, en lo que respecta a los procesos y la cooperación judicial criminal que existe entre nuestros dos Estados y el marco jurídico previsto para ello. Es el seguimiento que estamos haciendo de lo que viene ocurriendo en este pedido de detención con ánimo de extradición.

—¿Estuvo en la Audiencia Nacional durante la declaración del pasado viernes de Hinostroza?

No, nosotros no estuvimos representados en la Audiencia conforme lo que prevé la ley española. Estuvieron el detenido, el abogado español [de Hinostroza], el fiscal español y el juez.

—También podría haber estado un abogado que represente los derechos del Estado Peruano. ¿Se ha contratado a un abogado en España para ello?

No, nosotros no hemos contratado un abogado, porque este es un proceso de cooperación judicial donde el Estado Peruano, a través del Ministerio Público, tiene que dar visto bueno al cuadernillo de extradición que, en este momento, debe estar terminando de procesarse en el Perú. Mientras ello no ocurra corresponde a la autoridad española mantener en prisión preventiva al requerido.

—¿Con qué autoridades españolas seguirá manteniendo reuniones y otros contactos?

Mi reunión como enviado especial del Estado Peruano es con el ministerio de Asuntos Exteriores de España a efectos de preservar los derechos del Estado Peruano en el marco del derecho internacional y de los compromisos que tenemos suscritos con España. Tenemos un convenio de extradición y un protocolo complementario y, además, hay normas de derecho internacional que nos vinculan obviamente dentro del derecho interno español.

—También han venido dos policías peruanos. ¿Cuál es su función?

Los miembros de la Policía Nacional del Perú que han venido a España son parte de la organización internacional para el crimen cuyo nombre común es Interpol, que es una organización distinta del Estado Peruano y del Estado Español mediante la que los estados prestan funcionarios policiales para que hagan esa labor (de cooperación internacional). Han venido como oficiales de Interpol en la eventualidad de que pueda ser autorizada la salida de la persona (Hinostroza) o su retorno al Perú. Es una labor de prevención ante cualquier eventualidad.

—Una salida que ya no se va a producir en un futuro cercano...

No se va a producir porque el tema está judicializado por un lado y está en un proceso de protección dentro del marco de la Convención de Ginebra del año 51. Son dos procesos paralelos, uno es administrativo, en manos del Poder Ejecutivo, y el otro es un proceso judicial, en manos del Poder Judicial.

—Entendemos que estos funcionarios de policía viajaron por una expectativa de que se produzca una “expulsión” del señor Hinostroza, figura que no existe en el ordenamiento jurídico español en este marco. ¿Retornarán al Perú en breve?

Ellos van a tener que esperar la decisión que pueda tomar finalmente el juez, porque hay dos etapas próximas que son: la reforma o revisión ante la misma sede o la apelación ante sede superior respecto de la detención. Como ya está en trámite la solicitud de asilo, obviamente la expulsión en esta etapa no se podría dar en la medida en que no se resuelva primero la decisión de la comisión de refugio española sobre el asilo que ha pedido Hinostroza.

—¿Hasta cuándo se queda usted en España?

Regreso el miércoles a Lima porque el proceso se ha dado. Felicitamos y saludamos a las autoridades españolas y a su Poder Judicial por la excelente actuación que han tenido cuidando el debido proceso, garantizando el derecho de defensa de un ciudadano peruano, al margen de su condición de presunto autor de delitos en el Perú, lo cual garantiza que estamos en el marco de todas las normas más escrupulosas respecto del debido proceso y el derecho de defensa de cualquier persona.

—Los procesos de extradición suelen ser juicios de varios meses. ¿El seguimiento queda en manos de la Embajada del Perú en España?

El seguimiento del proceso tendría que hacerse bajo la tutela del Estado Peruano, ya sea a través de nuestra embajada o si se contrata a un estudio de abogados que represente al Estado Peruano. La decisión está en manos del Poder Judicial español y su ejecución final estará en manos del Poder Ejecutivo español en coordinación con nuestras autoridades y el personal del Interpol. Lo más importante es el compromiso del presidente Vizcarra, del primer Villanueva y del canciller en actuar de la manera más inmediata en cada una de las responsabilidades que corresponden a los distintos sectores del Poder Ejecutivo. Como Ejecutivo hemos cumplido lo que teníamos que cumplir [en el caso de Hinostroza], creo que todo se ha desarrollado de manera muy eficiente por la colaboración de las autoridades españoles siempre dentro del marco del respecto a la legalidad.