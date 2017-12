La sorpresa: votos divididos

Dos bancadas regularmente acostumbradas a votar en bloque no lo hicieron en la votación que seguramente será la más importante del año, si no de la década. La disciplinada Célula Parlamentaria Aprista se partió 3 a 2, con Jorge del Castillo y Luciana León como disidentes. La sorpresa hubiera sido mayor si no fuera por la otra: los diez fujimoristas, incluido Kenji, que se abstuvieron de votar por la vacancia. En ambos casos, se ha anunciado la apertura de procesos disciplinarios.

(Foto: Reuters)

