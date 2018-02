El proyecto de ley para prohibir la publicidad estatal en los medios privados, presentado por el congresista Mauricio Mulder, se debatirá hoy en el Congreso. A la espera de la decisión que tome el Parlamento, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey, remarca los riesgos de la iniciativa.

—El CPP solicitó al presidente del Congreso archivar la iniciativa. ¿Obtuvieron respuesta?

No. Hubiéramos esperado que por lo menos se nos invite a debatirlo, pero eso no sucedió. Es preocupante, ya que, tal como está, el proyecto atenta contra la libertad de expresión y los principios democráticos.

—El proyecto sería devuelto a las comisiones respectivas a fin de debatirlo. ¿Modificar la propuesta podría cambiar la postura del CPP?

Creemos que el proyecto ni siquiera debería debatirse por un problema fundamental: no busca fiscalizar el mal uso del dinero del Estado, sino imponer la censura. Y eso es lo primero que hacen los golpistas. Confío en que no es la intención del congresista Mulder, pero esa ley pondría los cimientos de un regreso a los años 90. De un veto a la prensa y una presión a través de la publicidad.

—Si el CPP está a favor de evitar el despilfarro del Estado, ¿apoyarían, por ejemplo, que el monto destinado a publicidad en medios privados se ajuste al nivel de alcance de estos?

De aprobarse el proyecto, el dinero destinado a la publicidad solo se redireccionará hacia otras formas de dar a conocer la información. Lo que se debe hacer es sustentar por qué se anuncia en determinado medio. Si pones mil anuncios en uno que solo va a leer una persona, obviamente se está despilfarrando.

—¿ Considera que hubo excesos durante los últimos años?

Claro que hubo excesos, pero son la excepción y no la regla. Para evitarlos hay que afinar esa fiscalización, por ejemplo, a través de una veeduría que supervise montos, topes y asignaciones publicitarias. No a través de una prohibición radical que no soluciona nada.

—En menos de dos años, diversas propuestas del Parlamento se centraron en los medios de comunicación. ¿Ve una intención particular por regularlos?

Probablemente los congresistas estén mal asesorados o hayan cometido errores. Hablar de “reducir [el] despilfarro” puede sonar bonito para la tribuna, pero el problema es de fondo y no está en la prensa. El problema es del Estado. En el ráting radial, Radio Nacional es la última de la lista y lo mismo sucede con “El Peruano” en cuanto a llegada. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye el derecho a recibir informaciones y opiniones.

—¿A qué atribuye que esto no haya sido incluido en un análisis costo-beneficio?

Pareciera que la intención es arrinconar a la prensa independiente, como sucede en Venezuela y otros países de corte autoritario. Continuar con la iniciativa sería iniciar un camino que ningún país debe recorrer. ¿Por qué tanta prisa? ¿Quién está detrás de este proyecto tan poco democrático?

—¿Qué respondería usted a esa pregunta?

Identificar a alguien sería entrar al terreno político, cuando es precisamente lo que no queremos hacer. Pero no tengo dudas de que el verdadero motivo del proyecto es empezar a edificar un escenario de veto a la prensa.

—Si el proyecto es finalmente aprobado, ¿qué medidas tomará el CPP?

Espero que prime la cordura. Que nos inviten a un debate realmente profundo, porque aun más grave sería modificarle cosas insignificantes y aprobarlo. Eso sentaría un precedente preocupante para lo que podría aprobarse después. Nos mantendremos vigilantes, al igual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

