¿Las salidas de Bruce y Trujillo reflejan una crisis en el gobierno?

Cinco semanas después de que el Gabinete Ministerial se renovará, el equipo liderado por el abogado y actor Salvador Del Solar sufrió sus dos primeras bajas: los ministros Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones) renunciaron a sus cargos en medio de críticas de un sector de la oposición.

Para el analista político Enrique Castillo, las salidas de Bruce, quien ha guardado silencio, y de Trujillo demuestran que existe “una crisis interna” en el gobierno. Agregó que la señal inicial de esta fue el sorpresivo mensaje a la Nación que dirigió el presidente Martín Vizcarra la noche del último jueves.

►Bruce es el cuarto ministro que menos tiempo duró en el cargo desde el 2000

►Editorial: La responsabilidad, insistimos, no es de todos

“En su mensaje a la Nación el presidente no hizo ninguna referencia al MTC y a Vivienda. Sí, en cambio, hizo una referencia fuerte al sector Educación, donde dijo se habían cometido errores ‘imperdonables’. Sin embargo, para sorpresa de todos saca a dos ministros a los cuales no se había referido y mantiene a la ministra del sector [Flor Pablo] donde se habían cometido los ‘errores imperdonables’”, indicó.

Castillo consideró que el discurso confrontacional de Vizcarra se contrapone al expresado por Del Solar, quien planteó dialogar con el Congreso.

También cuestionó que el jefe de Estado haya reaccionado “intempestivamente” frente al resultado de la última encuesta de El Comercio-Ipsos, que señala que su aprobación pasó de 56% a 44% entre marzo y abril. “Los resultados de las encuestas deben generar inestabilidad en cada uno de los ministros, porque supongo que cada vez que sale un estudio de opinión los ministros tiemblan porque no saben quién será el siguiente en salir”, subrayó.

“No es una crisis del Gabinete, sino de popularidad”

El analista político Pedro Tenorio dijo que las renuncias de Bruce y Trujillo no constituyen una crisis del Gabinete, pero sí “refleja una crisis de popularidad del presidente”.

Explicó que el mandatario pudo realizar otros cambios en el Ejecutivo, sobre todo porque hay ministros que aún no realizan “una buena performance” o que no tienen un discurso político que ayude al gobierno. “La ciudadanía demanda seguridad, pide que se reactive la economía, pero no hay resultados en estos sectores”, agregó.

Tenorio opinó que la justificación que brindó Salvador Del Solar sobre la salida de los ministros, en el sentido, de que no podían perder el tiempo defendiéndose de las críticas que le hacían es poco creíble.

“Bajo esa lógica hubiera retirado a la ministra de Educación que ha estado generando más noticia y a donde va tiene que explicar el tema de los textos escolares. La salida de estos dos ministros se da en consecuencia a los resultados de las encuestas como medida para neutralizar la caída del presidente”, remarcó.

¿Puede frenar la tendencia a la baja?

Castillo estimó que las renuncias de Bruce y Trujillo al Gabinete Ministerial no ayudará al presidente Martín Vizcarra a frenar el descenso de su popularidad en los estudios de opinión, debido a que el mandatario no ha marcado una hoja de ruta para atender dos demandas que la población le exige: reducir la inseguridad y reactivar la economía.

“El presidente ha dado pasos equivocados, incompletos e inoportunos. [En su mensaje a la Nación] no habló de la seguridad, de la salud, de la reactivación económica. El presidente y la población mantienen agendas divergentes”, aseguró.

Una posición similar tuvo Tenorio, quien indicó que la caída del respaldo a Vizcarra, que pasó de 66% a 44% desde diciembre, “es un tema complejo que va más allá de sacar a dos ministros”.

(Infografía: El Comercio) Archivo El Comercio

“La ciudadanía está exigiendo resultado y no desde este mes, hay una tendencia marcada, para revertir esta situación se requiere no solo de una estrategia, sino también de tiempo”, refirió.