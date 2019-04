Velorio de Alan García: la despedida en la Casa del Pueblo

Una comitiva del Partido Popular Cristiano (PPC), encabezada por su líder histórico Luis Bedoya Reyes, estuvo el mediodía de ayer en la Casa del Pueblo, el local principal del Partido Aprista, para rendir homenaje al ex presidente Alan García, quien hoy será cremado.

Bedoya Reyes acudió en el segundo día del velorio al ex mandatario acompañado por su hijo, el ex congresista Javier Bedoya; el actual presidente del PPC, Alberto Beingolea; la ex ministra Marisol Pérez Tello y la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano.

►Alan García: los debates presidenciales más recordados con sus rivales políticos

►Impidieron el ingreso de Ollanta Humala al velatorio de Alan García



En las últimas elecciones presidenciales, el Apra y PPC se unieron en la llamada Alianza Popular, que postuló a García y a Flores como candidatos a la presidencia y primera vicepresidencia, respectivamente. No tuvieron éxito: quedaron en quinto lugar con 5,8% de los votos.

“El Perú necesita partidos. Pero partidos responsables que asuman su destino con la gran misión que les corresponde. No importa que en el partido se discrepe. Más allá del cambio de opiniones, la unión debe prevalecer”, dijo el centenario Bedoya Reyes en un discurso frente al ataúd del ex mandatario.

García se suicidó el último miércoles antes que la policía lo detuviera por la investigación que se le seguía por el Caso Odebrecht.

Cuando Bedoya Reyes culminó su intervención, el parlamentario aprista Mauricio Mulder apareció empujando la silla de ruedas de Nytha Pérez, madre de Alan García, quien se acercó hasta el féretro.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, así como el nuncio apostólico, Nicola Girasoli, también asistieron y oficiaron una ceremonia litúrgica. En ese momento se encontraban los cinco hijos del ex presidente, así como la ex primera dama Pilar Nores.

Antes de la llegada de Castillo, el cardenal Juan Luis Cipriani estuvo en el local aprista. “Yo soy peruano antes que cardenal. Primero soy peruano, y el amor a mi patria me lleva a rendir homenaje al doctor Alan García”, manifestó.

Por la tarde asistió a la Casa del Pueblo el ex presidente Ollanta Humala, rival de García en las elecciones generales del 2006 y con quien tuvo discrepancias políticas.

El líder del Partido Nacionalista –también investigado por el Caso Odebrecht– no pudo ingresar al aula magna de la Casa del Pueblo, donde está el féretro de García.

Antes de que ingresara al lugar, los simpatizantes apristas que se encontraban allí le gritaron que se retirara.

“El ex presidente [Humala] había solicitado venir a rendir un homenaje al ex presidente García. Como demócratas eso se había autorizado, pero la familia consideró que no había condiciones para su presencia. Hemos pedido las disculpas y [Humala] ha entendido la situación”, comentó el congresista Javier Velásquez Quesquén luego del incidente.

Otros políticos y personalidades que estuvieron en la Casa del Pueblo a lo largo del día fueron el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; su predecesor en el cargo Luis Castañeda Lossio; la ex primera ministra Beatriz Merino; así como Carlos Scull, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela.

Por la noche asistió el ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea, quien estuvo acompañado por congresistas del partido.

En el lugar, Barnechea, quien era amigo de Alan García desde hace varias décadas, pronunció unas palabras a los presentes.

Mientras todo esto ocurría en el aula magna de la sede del Apra, en las afueras los seguidores del partido y otras personas formaron largas filas para despedirse de García. La cola se extendió por varias cuadras de la avenida Alfonso Ugarte y alrededores. Uno por uno, fueron pasando junto al féretro del ex mandatario.

-Sepelio y último homenaje-

La familia del ex presidente Alan García decidió que sus restos sean cremados, una determinación que desde el Apra se ha respetado, según indicaron a este Diario algunos dirigentes del partido.

Para hoy, los militantes han sido convocados a las 10:00 a.m. en la Casa del Pueblo de Breña para darle una última despedida a García.

Luego, el féretro será llevado hacia las plazas Dos de Mayo y San Martín. Posteriormente, el cuerpo del ex presidente se trasladará al camposanto Mapfre de Huachipa, donde será cremado.