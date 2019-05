Víctor Prado: Para ampliar extradición de Hinostroza se debe pasar por el Congreso

El ex presidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga consideró posible que se amplíe la extradición del ex juez supremo César Hinostroza, la cual fue aprobada por la Audiencia Nacional de España por tres delitos sin considerar el de organización criminal.

Sin embargo, indicó que este proceso “siempre” pasará por evaluación del Congreso de la República como un “filtro previo”.

►Segura: "Denuncia de Pablo Sánchez contra ex consejeros se verá cuando le toque"

►Fiscal español pide detención de Hinostroza tras aprobarse extradición

“[¿Se puede ampliar la extradición?] De hecho, ampliar la extradición para hechos ocurridos en un contexto tan complejo como que se vivió es una posibilidad. El tema es que siempre vamos a pasar por el canal del Congreso. El canal del Congreso es como un filtro previo. Si dan luz verde pues continúa todo lo demás, sino no”, afirmó Prado Saldarriaga en Ideeleradio.

En ese sentido, resaltó “la ironía” de la decisión de extradición, que no acoge el delito de organización criminal contra César Hinostroza, haciendo mención al Parlamento que no aprobó este delito para ex consejeros del desaparecido CNM, quienes integrarían 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

“El otro tema [...] es la ironía de la decisión española que dice ‘oiga, aquí tanto el Poder Judicial, pero sobre todo el Congreso aísla situaciones y obviamente genera una hipótesis de un líder sin organización criminal'”, dijo.

Asimismo, Víctor Prado Saldarriaga destacó la necesidad de revisar la inmunidad en funcionarios públicos y las atribuciones del Legislativo en este ámbito.

“Eso que con fina ironía plantean [en la Audiencia Nacional], es una consecuencia. Lo hemos señalado, hay que revisar el tema de la inmunidad, hay que revisar las prerrogativas del Congreso para este tipo de situaciones”, dijo.

Consideró que la inmunidad que poseen los funcionarios públicos, debería “quedar como históricamente fue establecida, para los parlamentarios y solo para efectos de la consecuencia que podrían derivar del manejo arbitrario frente a declaraciones y actuaciones funcionales que tienen”.

Se corrió con los plazos en JNJ

Para el ex titular del Poder Judicial, la Comisión Especial aceleró con los tiempos en el proceso de conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que la ciudadanía debe estar alerta de quiénes salgan elegidos.

“Creo que empezaron a correr. Se fijaron plazos que no iban a aportar un resultado mejor que el que hoy se tiene y lamentablemente eso va a seguir […] La expectativa ciudadana debe estar alerta a cual sea el resultado porque de ellos depende mucho el futuro de justicia del Perú”, destacó.