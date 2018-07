Víctor Prado: “Pensábamos que la corrupción no nos volvería a tocar”

El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga ha integrado el tribunal que condenó al ex presidente Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta y ahora le toca asumir la presidencia del Poder Judicial en medio de la crisis institucional que generó la difusión de audios que involucran a magistrados y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En entrevista con El Comercio, el juez hace un mea culpa y lamenta que el Poder Judicial haya sido infiltrado una vez más por la corrupción.

— ¿Qué errores se deben asumir en este caso?

Como institución lo que he hecho, en nombre de los jueces honestos que quieren al Poder Judicial, es pedir perdón a la población por todas aquellas escenas, por todos aquellos audios que hemos tenido que ‘espectar’ en las últimas semanas.

— Como institución, ¿en qué fallaron?

Fueron diferentes factores: falta de control, abuso de confianza, exceso de confianza. No se repetirán. En el corto tiempo que tendré a cargo la presidencia del Poder Judicial, haré el mayor esfuerzo para hacer los cambios pertinentes que permitan que un nuevo presidente pueda ingresar con pie firme a la gran tarea de la reforma de la administración de justicia.

— Hay una frase recurrente que dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. ¿El Poder Judicial ha desconocido su historia o solo algunos jueces?

Para llegar a ser magistrado hay que pasar por un sistema que elige y evalúa. Ese sistema no funcionó y por eso se reclutó y se dio cabida en la organización a esa infiltración negativa. En la década de los 80 y 90, fue desde el poder político, y ahora es desde el crimen organizado y lo que tenemos que aprender para no repetir la historia –y quien le habla tiene más de treinta años en la institución– es que si antes estas situaciones se daban en la sombra, ahora hay la tecnología para infiltrar a los que se infiltran.

— ¿Qué se debe corregir para actuar de manera oportuna ante estos casos?

Lo que lamento ahora ya, desde una perspectiva personal y técnica, es que no hemos pensado en la necesidad de acciones inmediatas para estos problemas. Vale decir, hay un blindaje legal que hace que las alternativas de tratamiento de procesamiento y sanción no sean lo inmediatas que espera la población.

— ¿Es decir, no poder procesar inmediatamente al suspendido juez César Hinostroza?

Sí. Y esta experiencia de la corrupción de sistema, que pensábamos que la corrupción nunca más iba a volver a tocar al Perú, está resultando ser una experiencia transversal a todo el continente y debemos darle trámite a la justicia. De lo contrario, el propio sistema crea mecanismos de impunidad.

— Usted fue elegido para cinco meses de gestión y no podrá reelegirse. En una coyuntura tan complicada, ¿lo ve como un sacrificio por el Poder Judicial?

Lo siento como un deber en la coyuntura de crisis que toca afrontar a los magistrados que hemos llegado a este nivel. Yo comencé como un amanuense [pasar a limpio los escritos] del Poder Judicial y he llegado a vestir la blanca y roja cinta que representa el más alto grado de la justicia de mi país. Tengo el deber.

— ¿Y así como el PJ ha hecho un acto de contrición, el Ministerio Público debería hacer lo mismo?

Un viejo refrán bíblico dice que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Primero hay que sacarnos la viga que tenemos nosotros […] yo no puedo intervenir y dar consejos; a ellos les toca hacer la reflexión y estoy seguro de que la prensa, en razón de los últimos acontecimientos, lo coloca como una necesidad.

— ¿Cómo se puede evitar que jueces como César Hinostroza emitan fallos que debilitan el castigo para casos de violación?

Encuentro [en sus fallos] deficiencias en la aplicación de las reglas que la ley establece. A raíz de dos casos, la casación por delito de violación del Santa y de lavado de activos de Arequipa, es que sugerí, y ya fue aprobado, que en el futuro ninguna sala pueda emitir jurisprudencia vinculante. Ahora, toda sentencia de carácter vinculante será hecha en el pleno jurisdiccional, es decir de todos los magistrados y no solo una sala.