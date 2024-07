El último 20 de julio, en medio de gran expectativa, miles de fanáticos asistieron al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para presenciar en vivo y en directo el concierto de despedida de Nubeluz, el emblemático programa de la televisión peruana. Fueron distintas las generaciones que se congregaron y disfrutaron de un show histórico. A propósito de ello, te vamos a contar cuánto costó el famoso cono en este evento especial.

Cuánto costó un cono de Nubeluz en el último concierto

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fue el ente responsable de fiscalizar que todos los vendedores estuvieran en regla. Por ejemplo, era obligatorio para ellos contar con inscripción al RUC y la emisión de comprobantes.

En cuanto al merchandising que se ofreció, debes saber que el cono de Nubeluz costaba 72 soles. Pese a dicho precio, los fans mostraron gran expectativa y demanda por conseguirlo, según Todo se Filtra, programa de espectáculo de Panamericana.

Las 3 palabras por las que casi cancelan a Nubeluz en una radio de Argentina

Hace algunos meses, en una entrevista para el podcast La Lengua de Jesús Alzamora, Almendra Gomelsky y Xiomara Xibillé compartieron una graciosa anécdota que experimentaron en Argentina, país donde casi las ‘cancelan’ por hacer uso de tres palabras que, si bien para ellas tenían un significado, ahí tenían una connotación completamente distinta, por lo que podrían haber sido fácilmente malinterpretadas.

Gomelsky se encontraban contando una curiosa experiencia que vivieron en Chile, donde su equipo les indicó que al momento de salir y dar la cara al público les saludaran diciendo “Hola, ‘weones”. Para los chilenos esta es una palabras común que usan para referirse unos a otros, sin embargo, para ella no fue así. Inmediatamente, Xibillé recordó otra experiencia similar en Argentina, donde casi las cancelan por hacer uso de algunas palabras que allá tenían un significado muy distinto.

La popular ‘Dalina’ empezó a contar que ambas se encontraban en Argentina debido a una gira de medios y fueron invitadas a un programa de radio con el famoso locutor argentino Hector Larrea. Ahora bien, ellas se encontraban caracterizadas como sus personajes del popular programa de televisión que, según ellas, incluía una especie de ‘gorrito’.

Entonces, la entrevista marchaba bien hasta que el conductor empezó a agarrar la gorra de Xibillé mientras la llamaba linda. Por supuesto, ella no se lo tomó para mal. Pero, sin saberlo, pronunció unas palabras que allá se consideran malas por la connotación que tiene. “Ay, no sea conchudo, no me coja mi cachucha”, dijo ‘Xiomi’. Ella simplemente se refería a que no agarre su gorra, pero utilizó palabras que en su país tienen un significado, mientras en Argentina otro completamente distinto.

Cuál era la estructura del programa de Nubeluz

Intro del programa

Canción «Sube a mi nube»

Las dalinas saludan a los niños

Entre bloques, se presentan los dibujos animados

Niños talento

Show en vivo con el invitado especial del día

en vivo con el invitado especial del día Las dalinas dan el mensaje final y se despiden de los niños

Canción «Que siga la fiesta» y créditos del programa