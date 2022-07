Como medida de protesta, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) ha decidido suspender el servicio de todos los Corredores Complementarios desde este martes 26 de julio. Esta decisión se debe a una serie de quejas por falta de pago en compensaciones. Te contamos los detalles sobre este nuevo paro ligado al transporte urbano.

FIRMA DE ACTA: COMPENSACIÓN PARA LA ACTU

En diciembre de 2020 se firmó un Acta con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El documento estipulaba el pago de 10 millones de soles de forma mensual.

Este monto permite que se cubran gastos operativos para combustible (más de 15 servicios), mantenimiento de unidades de transporte (más de 700 buses modernos), pago de personal en planilla (más de 2 mil 300 colaboradores), etc. Todo lo expuesto se acordó con motivo de la pandemia, y la eventual desaceleración económica.

MOTIVO DEL PARO

Gerardo Hermoza, vocero de la Junta de Operadores de los Corredores Complementarios de la ACTU, declaró en diálogo con Canal N, que “ya hace un mes anunciamos el paro. Las autoridades se comprometieron a pagar las compensaciones para cubrir costos operativos de los Corredores, pero ya ha pasado un mes, y no nos pagan, no nos dicen nada, no hay fechas”.

Indicó que la ATU no ha presentado compensaciones de los últimos 4 meses. “Bajo ese esquema ya no podemos continuar”, aseveró.

Agregó que tampoco se manifiestan los ministerios ligados al transporte y economía.

“No hay reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya vamos 3 meses gastando recursos de donde ya no hay, y con esto solo se fortalece y fomenta la informalidad, y a las rutas convencionales que son competencia de nuestros Corredores”, manifestó el vocero, agregando que esta compensación se venía pagando regularmente. El retraso viene desde inicios de este año.

CUÁNTOS USUARIOS UTILIZAN ESTE SERVICIO DE TRANSPORTE

El vocero de la ACTU, Gerardo Hermoza, aseguró que alrededor de 700 mil usuarios al día utilizan de manera activa el servicio de los diversos Corredores Complementarios. Hizo un llamado a la población para que tomen unidades alternativas mientras se soluciona el problema. También, aprovechó para pedir disculpas por las molestias que originará este paro indefinido.

¿AUMENTO DE PASAJE?

Precisó que “no habrá aumento del costo de pasajes”. El vocero confía en que se solucione todo con inmediatez. Dijo que “creemos que deben agilizarse los trámites”.

UNIDADES Y COLORES: PARO INDEFINIDO

Destacó, además, que todos los colores asociados a la ACTU acatarán la medida adoptada.

Los corredores de color rojo, amarillo, azul y morado, estarán inoperativos desde el martes 26 de julio y hasta nuevo aviso.