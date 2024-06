Día del Padre 2024: ¿es feriado este domingo 16 de junio?

Como todos los años, cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, en el cual las familias se juntan para expresar su amor y agasajar a los papitos con una variedad de regalos, presentación musical o actoral, entre otros. Sin embargo, pese a que el domingo es considerado un día de descanso, muchos peruanos que les toca trabajar se vienen cuestionando si dicha efeméride es feriado o día no laborable. Más detalles sobre esta lo que indica la norma en la siguiente nota.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO DEL DOMINGO 16 DE JUNIO?

Según el Decreto Legislativo 713, determina que este domingo 16 de junio, que se celebra el Día del Padre, no es considerado feriado nacional para todas las instituciones públicas y privadas de la nación, por lo que durante ese día se tendrá que trabajar con total normalidad. Aunque en algunos casos, ciertas empresas suelen tener consideración con los empleados que son padres de familia, permitiéndoles salir más temprano o simplemente descansar esa fecha. Es importante mencionar que el siguiente descanso será el 29 de junio ya que se celebra el Día de San Pedro y San Pablo.

¿QUÉ FERIADOS SE INCLUYERON EN EL CALENDARIO PERUANO?

Aquí, te presentamos los motivos por los cuales se determinó que cada nuevo feriado se incorpore al calendario peruano establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio): Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones. Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio): Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas.

Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas. Batalla de Junín (6 de agosto): El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú.

El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú. Batalla de Ayacucho (9 de diciembre): Efemérides aprobada el 9 de diciembre de 2021 por el pleno del Congreso de la República para rememorar este significativo suceso patrio.

Es importante mencionar que, la incorporación de estos días festivos tiene la finalidad de balancear el tiempo de trabajo y de descanso de los peruanos, también de incentivar las actividades culturales, patrióticas y de ocio en la ciudadanía.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES APROBADOS POR EL GOBIERNO ESTE 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024: