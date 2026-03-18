El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, sin embargo; no se celebra de manera universal. La fecha en el calendario de España es el 19 de marzo, a diferencia de otros países. ¿Qué significado tiene este día para los papás y por qué se celebra otro día al común denominador en territorio español? En esta nota responderemos estas interrogantes y brindaremos más detalles sobre este momento especial para rendirle homenaje a los progenitores.

QUÉ DEBES SABER SOBRE EL DÍA DEL PADRE EN ESPAÑA

El Día del Padre es una celebración o un homenaje dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre de Jesús.

Sin embargo, varios países europeos (como Francia o Reino Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio.

Asimismo, tomando como ejemplo de hombre y vida a San José, dejan para el 18 de marzo la celebración del Día del Hombre, que internacionalmente se celebra el 19 de noviembre.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 19 DE MARZO EL DÍA DEL PADRE EN ESPAÑA?

La historia de la celebración del Día del Padre en España inicia cuando en 1948, Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario “Nely” y maestra en la Dehesa de la Villa decidió celebrar en su escuela una jornada festiva para agasajar a los padres de sus alumnas.

La idea surgió porque unos padres le transmitieron su deseo de tener un día en el que fueran ellos los homenajeados.

Aquella primera jornada en honor de los padres, incluyó una misa, entrega de obsequios elaborados manualmente por las niñas y un festival infantil con poesías, bailes y teatro.

Las convicciones religiosas de la maestra la llevaron a pensar en la idoneidad de elegir la fecha de la onomástica de San José, considerándole modelo de padres y cabeza de la familia cristiana, humilde y trabajadora.

La idea de la maestra prosperó y ella misma difundió la iniciativa al año siguiente a través de las páginas de “El Correo de Zamora” y el “Magisterio Español”, publicaciones para las cuales trabajaba.

La maestra, durante una entrevista en el programa de Radio Nacional titulado “Última hora de actualidad”, explicó personalmente a los oyentes, la historia de ese “Día”.

La idea de Vicente Ferrero tuvo como propagandista al entonces director gerente de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez, quien en 1953 propagó la idea con una campaña en prensa y radio.

Más tarde se sumó un empresario competidor, Ramón Areces, director gerente de El Corte Inglés.

Fue así que en España y en varios países de Europa se decidió celebrar el Día del Padre un 19 de marzo, haciendo evocación al padre de Jesús, San José.

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