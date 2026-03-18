El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, sin embargo; no se celebra de manera universal. La fecha en el calendario de España es el 19 de marzo, a diferencia de otros países. ¿Qué significado tiene este día para los papás y por qué se celebra otro día al común denominador en territorio español? En esta nota responderemos estas interrogantes y brindaremos más detalles sobre este momento especial para rendirle homenaje a los progenitores.
QUÉ DEBES SABER SOBRE EL DÍA DEL PADRE EN ESPAÑA
El Día del Padre es una celebración o un homenaje dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre de Jesús.
Sin embargo, varios países europeos (como Francia o Reino Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio.
Asimismo, tomando como ejemplo de hombre y vida a San José, dejan para el 18 de marzo la celebración del Día del Hombre, que internacionalmente se celebra el 19 de noviembre.
¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 19 DE MARZO EL DÍA DEL PADRE EN ESPAÑA?
La historia de la celebración del Día del Padre en España inicia cuando en 1948, Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario “Nely” y maestra en la Dehesa de la Villa decidió celebrar en su escuela una jornada festiva para agasajar a los padres de sus alumnas.
La idea surgió porque unos padres le transmitieron su deseo de tener un día en el que fueran ellos los homenajeados.
Aquella primera jornada en honor de los padres, incluyó una misa, entrega de obsequios elaborados manualmente por las niñas y un festival infantil con poesías, bailes y teatro.
Las convicciones religiosas de la maestra la llevaron a pensar en la idoneidad de elegir la fecha de la onomástica de San José, considerándole modelo de padres y cabeza de la familia cristiana, humilde y trabajadora.
La idea de la maestra prosperó y ella misma difundió la iniciativa al año siguiente a través de las páginas de “El Correo de Zamora” y el “Magisterio Español”, publicaciones para las cuales trabajaba.
La maestra, durante una entrevista en el programa de Radio Nacional titulado “Última hora de actualidad”, explicó personalmente a los oyentes, la historia de ese “Día”.
La idea de Vicente Ferrero tuvo como propagandista al entonces director gerente de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez, quien en 1953 propagó la idea con una campaña en prensa y radio.
Más tarde se sumó un empresario competidor, Ramón Areces, director gerente de El Corte Inglés.
Fue así que en España y en varios países de Europa se decidió celebrar el Día del Padre un 19 de marzo, haciendo evocación al padre de Jesús, San José.
LAS MEJORES FRASES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE
- No hay imperio ni galaxia con un padre como tú. ¡Feliz día Papá!
- Papá, tú fuiste y siempre serás mi príncipe azul. ¡Feliz día del padre!
- Para el hombre más importante de mi vida porque, sin ti, nada hubiera tenido lugar. ¡Gracias, papá!
- Porque no hay mejor día que este para recordarte todo lo que te quiero. ¡Felicidades, papá!
- Gracias a ti he conseguido ser quien soy. Por regalarme todo cuanto tengo y por haber sido siempre mi ejemplo a seguir, ¡te quiero, papá!
- Gracias papá, solo tú me das todo sin pedir nada a cambio. ¡Feliz día del padre!
- No es fácil ser papá, pero tú haces que lo parezca. ¡Felicidades!
- Es difícil crecer sin madre pero más fácil es cuándo se tiene un padre súper amoroso que hace el papel de los dos. ¡Feliz día papá!
- Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida cogidos de la mano, con coraje y determinación. Feliz día del padre.
- Gracias por enseñarme a caminar por la vida de tu mano. ¡Felicidades, papá!
- Tengo un héroe que todo lo puede, se llama papá.
- De mayor quiero ser cómo tú: un superhéroe. ¡Te quiero, papá!
- Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor.
- La calidad de un padre puede verse en las metas, sueños y aspiraciones que establece no sólo para él, sino para su familia.
- Gracias por darme el ejemplo siendo una persona de corazón, bondadoso y espíritu libre. ¡Te quiero, papá!
- Eres un rey sin corona, un superhéroe sin capa, pero no importa, para mí eres todo eso y mucho más
- Tenerte como padre es el mejor regalo del mundo. El regalo en el Día del Padre en verdad me lo haces tú a mí. ¡Felicidades
- Yo sé que puedo contar con tu amor y sabiduría para instruirme. Gracias por estar siempre conmigo. ¡Feliz día del padre!
- Ser un padre es: reír, llorar, sufrir, esperar… gracias por la oportunidad de tener todos los días un padre como tú. ¡Feliz día del padre!
- Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!
- Padre, cuanto más lo pienso, más quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por mí. ¡Gracias! ¡Feliz día del padre! “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”