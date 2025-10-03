En el marco de la celebración de su 25° aniversario, el JW Marriott Lima ha reafirmado su profundo compromiso con el bienestar de la comunidad al presentar la completa remodelación de una habitación en la Asociación Casa Ronald McDonald. Se trata de un hogar que acoge a familias que vienen de diferentes partes del Perú para que sus hijos reciban tratamiento médico, y este proyecto transforma uno de sus espacios vitales en un refugio de paz y serenidad.

​La presentación de la habitación se selló con la revelación de una placa conmemorativa, simbolizando una alianza duradera y un propósito compartido: cuidar de las personas. El proyecto materializa la visión de JW Marriott de que el verdadero lujo reside en los detalles que fomentan la conexión humana y la esperanza.

​“Transformamos un espacio de la Casa Ronald McDonald con un propósito claro: brindar más que comodidad, ofrecer un refugio de paz y bienestar para las familias que atraviesan momentos de gran desafío”, comentó Heinz Prelle, Gerente General del JW Marriott Lima.

Transformación de un espacio de la Casa Ronald McDonald por JW Marriott Lima

“Creemos que el lujo más significativo es el que se comparte. Esta habitación estilo Marriott viene acompañada del compromiso de todos nuestros colaboradores. Así como cada huésped encuentra un hogar lejos de casa, deseamos que esta habitación sea un lugar donde las familias encuentren descanso, fortaleza y calidez”.

​La habitación ha sido meticulosamente diseñada por el equipo del JW Marriott, incorporando una paleta de colores neutros, textiles de alta calidad y una iluminación cálida que invitan a la calma. Cada elemento ha sido seleccionado para crear un ambiente que promueva el descanso, permitiendo a las familias recargar energías para poder dar lo mejor de sí en el cuidado de sus pequeños.

​Esta iniciativa se alinea perfectamente con la filosofía fundacional de Marriott: “Cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor de sí”.

​Por su parte, Jonathan Rossi, director de la Asociación Casa Ronald McDonald, expresó su gratitud por la colaboración. “El entorno en el que nuestras familias descansan es fundamental para su recuperación anímica y fortaleza. Contar con un espacio que no solo es funcional, sino que además transmite cuidado, calidez y dignidad, tiene un impacto invaluable. Agradecemos profundamente al JW Marriott Lima por traer su espíritu de hospitalidad a nuestro hogar en un aniversario tan especial para ellos”.

​El proyecto ha sido documentado en un emotivo video que captura el proceso de transformación y el propósito detrás de la iniciativa.