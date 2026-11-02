El fútbol está lleno de historias de superación, pero pocas tienen una carga emocional tan desgarradora como la de Yan Diomandé. El joven extremo marfileño se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid y el primer jugador de Costa de Marfil en vestir la camiseta blanca. Sin embargo, detrás del brillo de las luces del Santiago Bernabéu, sus regates endiablados y la fama internacional, habita un dolor profundo que guía cada uno de sus pasos en el terreno de juego: la trágica pérdida de su hermana menor, Roxane.

Los inicios en Abiyán y una ‘agente’ de diez años

Yan Diomandé creció en un entorno humilde en Abiyán, la ciudad más grande de Costa de Marfil. Vivía en una casa abarrotada junto a 25 familiares, donde los recursos económicos eran extremadamente escasos. De niño, jugaba descalzo o con sandalias de plástico en las calles embarradas de su barrio y miraba partidos de fútbol a escondidas. Como no tenía dinero para comprar la camiseta oficial de su ídolo Cristiano Ronaldo, usaba una imitación del Manchester United donde él mismo dibujaba el número siete y el apellido del portugués con un rotulador negro.

En medio de ese contexto adverso, su hermana pequeña Roxane se convirtió en su pilar fundamental. A pesar de ser más joven que él, ejercía como su defensora más acérrima. Cuando los vecinos y amigos se burlaban de los sueños de Yan, ella respondía con firmeza.

“Tenías 10 años y ya eras mi agente. Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían”, recordaría más tarde el futbolista.

Rechazos, el sueño de España y la tragedia que cambió su vida

El camino hacia el fútbol profesional no fue sencillo para Diomandé. Tras viajar a Estados Unidos como adolescente para integrarse en un programa de talento, se enfrentó al rechazo constante. Probó suerte en clubes europeos como Chelsea, Crystal Palace, Rangers, Olympiacos y Bournemouth, pero ninguno apostó por él. Con el visado vencido y con el corazón roto, tuvo que regresar a África pensando que su carrera había llegado a su fin. Fue Roxane quien lo consoló y le insistió en que no bajara los brazos.

La perseverancia dio sus frutos cuando a finales de 2024 el C.D. Leganés se fijó en él. Tras destacar rápidamente en el filial, Diomandé hizo su debut en Primera División el 29 de marzo de 2025 nada menos que en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Parecía el inicio de una historia de cuento de hadas.

Roxane Diomandé. (Foto: Familia Diomandé)

Sin embargo, apenas unas semanas después de ese soñado debut, una trágica llamada desde Costa de Marfil destruyó su mundo. Roxane, con solo 15 años, asistió a una fiesta donde le adulteraron la bebida con una sustancia desconocida. La joven nunca volvió a despertar.

La noticia sumió a Yan en un estado de desolación e incredulidad. En su propia confesión, reveló que la tragedia lo dejó emocionalmente entumecido:

“Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en shock. Desde que moriste, estoy vacío”.

De Alemania al Bernabéu: la promesa de hacer inmortal a Roxane

A pesar del desgarrador golpe emocional, el campo de fútbol se convirtió en su refugio. Diomandé canalizó su dolor en un rendimiento extraordinario. Tras explotar en el RB Leipzig alemán durante la temporada 2025-26 —donde registró cifras brillantes entre la Bundesliga y la Champions League—, el Real Madrid desembolsó 125 millones de euros en el verano de 2026 para asegurar su fichaje.

Antes de disputar el Mundial 2026 con Costa de Marfil y ser presentado como la gran estrella madridista, Yan publicó una emotiva carta abierta en The Players’ Tribune dedicada a su hermana. En ella dejó claro que el dinero, la fama y los títulos ya no le importaban por sí solos, sino que representaban la vía para mantener vivo el nombre de Roxane.

Hoy, cada vez que Yan Diomandé salta al césped luciendo el escudo del Real Madrid o marca un gol crucial —como el gol de la victoria ante el Villarreal que celebró mirando al cielo—, cumple una promesa hecha en la infancia: demostrarle al mundo entero que aquella niña de diez años que actuaba como su ‘agente’ en los barriales de Abiyán tenía toda la razón.