Tragedia, superación y gloria blanca: la emotiva carta de Yan Diomandé sobre su hermana Roxane, su pilar y la verdadera 'agente' detrás de su fichaje galáctico. (Imagen: Fabrizio Romano)
Tragedia, superación y gloria blanca: la emotiva carta de Yan Diomandé sobre su hermana Roxane, su pilar y la verdadera 'agente' detrás de su fichaje galáctico. (Imagen: Fabrizio Romano)
Por Paolo Valdivia

El fútbol está lleno de historias de superación, pero pocas tienen una carga emocional tan desgarradora como la de Yan Diomandé. El joven extremo marfileño se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid y el primer jugador de Costa de Marfil en vestir la camiseta blanca. Sin embargo, detrás del brillo de las luces del Santiago Bernabéu, sus regates endiablados y la fama internacional, habita un dolor profundo que guía cada uno de sus pasos en el terreno de juego: la trágica pérdida de su hermana menor, Roxane.

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