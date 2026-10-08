Por Redacción EC

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y, especialmente entre los adolescentes, se han convertido en espacios para comunicarse, entretenerse, informarse y compartir contenido. Sin embargo, el acceso a determinadas publicaciones puede generar preocupación entre los padres, quienes buscan contar con mayores mecanismos para acompañar la experiencia digital de sus hijos. Ante esta situación, plataformas como Instagram y TikTok vienen incorporando nuevas opciones orientadas a reforzar la seguridad de los usuarios menores de edad y facilitar la supervisión familiar. Meta ha anunciado cambios específicos para las cuentas de adolescentes en Instagram, mientras que TikTok también dispone de herramientas destinadas a establecer límites, controlar determinados contenidos y promover hábitos digitales más equilibrados. Estas alternativas están dirigidas principalmente a padres de adolescentes y buscan ofrecerles un mayor control sobre la experiencia de sus hijos en ambas plataformas.