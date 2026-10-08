Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y, especialmente entre los adolescentes, se han convertido en espacios para comunicarse, entretenerse, informarse y compartir contenido. Sin embargo, el acceso a determinadas publicaciones puede generar preocupación entre los padres, quienes buscan contar con mayores mecanismos para acompañar la experiencia digital de sus hijos. Ante esta situación, plataformas como Instagram y TikTok vienen incorporando nuevas opciones orientadas a reforzar la seguridad de los usuarios menores de edad y facilitar la supervisión familiar. Meta ha anunciado cambios específicos para las cuentas de adolescentes en Instagram, mientras que TikTok también dispone de herramientas destinadas a establecer límites, controlar determinados contenidos y promover hábitos digitales más equilibrados. Estas alternativas están dirigidas principalmente a padres de adolescentes y buscan ofrecerles un mayor control sobre la experiencia de sus hijos en ambas plataformas.

¿Qué cambios prepara Instagram para las cuentas de adolescentes?

Instagram incorporará nuevas medidas para que las cuentas utilizadas por menores de 18 años tengan una experiencia acorde con su edad. Una de las principales modificaciones consiste en establecer automáticamente una configuración equivalente a la clasificación 13+, inspirada en el sistema utilizado para determinar qué contenidos cinematográficos son apropiados para determinados públicos.

De acuerdo con Meta, los adolescentes quedarán incluidos de manera automática en esta configuración y no podrán modificarla por cuenta propia. Para realizar un cambio será necesaria la autorización de uno de sus padres, con lo que se busca evitar que los menores puedan acceder fácilmente a contenidos considerados inapropiados para su edad.

Además, Instagram añadirá una modalidad denominada “Contenido Limitado”, mediante la cual los padres podrán incrementar las restricciones sobre aquello que sus hijos pueden encontrar dentro de la plataforma. También se ampliarán los filtros aplicados a determinadas búsquedas, incluyendo términos asociados con contenidos considerados maduros, entre ellos palabras relacionadas con alcohol o sangre.

Estas son las restricciones que tendrán los adolescentes en Instagram

Las nuevas medidas de Meta también contemplan modificaciones en la manera en que los adolescentes pueden interactuar con determinadas cuentas y contenidos. Por ejemplo, los menores no podrán seguir perfiles que hayan sido identificados de forma reiterada por publicar material considerado inadecuado para su edad.

La plataforma también tomará en cuenta elementos como el nombre o la descripción de una cuenta para determinar si podría tratarse de un perfil que no resulta apropiado para adolescentes. A ello se suman los filtros que Instagram ya aplica sobre búsquedas vinculadas con asuntos sensibles, como suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.

Asimismo, Meta señala que sus sistemas de recomendación buscarán impedir que los adolescentes reciban publicaciones que infrinjan sus políticas actualizadas en espacios como Explorar, Reels, el Feed y las Historias. Estas medidas también alcanzarán determinados contenidos que puedan aparecer en interacciones o comentarios.

Otra de las novedades está relacionada con las herramientas de inteligencia artificial dirigidas a adolescentes, que pasarán a contar con una experiencia configurada bajo criterios equivalentes a la clasificación PG-13.

TikTok también ofrece herramientas para supervisar a los adolescentes

Instagram no es la única plataforma que ha incorporado mecanismos destinados a acompañar a los menores. TikTok cuenta con diferentes opciones dentro de su sistema de Sincronización Familiar, que permite a los padres administrar determinados aspectos relacionados con el uso que sus hijos hacen de la aplicación.

Entre estas herramientas destaca el denominado “Horario de Sueño”. Cuando un adolescente menor de 16 años ingresa a TikTok después de las 10 de la noche, la plataforma puede interrumpir su experiencia habitual en el Feed Para Ti y mostrar una propuesta de música relajante con el objetivo de incentivar una pausa y favorecer hábitos de descanso.

La función también contempla recordatorios adicionales para quienes intenten permanecer más tiempo conectados. De esta manera, TikTok busca promover un uso más equilibrado de la aplicación durante las horas destinadas al descanso nocturno.

¿Qué otras funciones de TikTok pueden utilizar los padres?

La plataforma también permite administrar otros aspectos de la experiencia digital de los adolescentes. Entre ellos se encuentra la posibilidad de mantener activo el Feed de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), una sección disponible en más de un centenar de países y utilizada semanalmente por millones de adolescentes.

Otra alternativa consiste en establecer límites personalizados para el tiempo que los menores pueden permanecer dentro de TikTok. Los padres, por ejemplo, pueden determinar que durante los días de semana el uso se limite a 30 minutos y establecer un periodo diferente para los fines de semana.

Cuando se alcanza el tiempo fijado, el adolescente necesitará un código de acceso proporcionado por su padre o madre para ampliar nuevamente el periodo de utilización. Además, incluso sin una configuración personalizada, los usuarios menores de 18 años cuentan con un límite diario predeterminado de 60 minutos.

Finalmente, mediante las herramientas de supervisión familiar también es posible modificar la privacidad de la cuenta. Si un adolescente cambia su perfil a público, los padres pueden volver a establecer la configuración privada para ofrecer un nivel adicional de protección.