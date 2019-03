Google Maps: así censuran los lugares secretos en el mapa

Google Maps nos muestra el mundo no solo como un gran mapa de vías y carreteras, sino también nos muestra una vista satelital y recorrido de las calles. Sin embargo, aquellos lugares más secretos son censurados por Google utilizando métodos muy diversos.

► Google Maps: ahora ya no llegarás tarde a su destino con la pestaña "Viaje cotidiano"



► Google Maps alcanzó los 5 mil millones de descargas en Play Store

Siempre hay algo nuevo que descubrir en los mapas, ya sea en los patios, embajadas, piscinas ocultas en los techos o incluso formas especiales de construcción. Entre otras cosas, estos inofensivos detalles son muy habituales de ver en la "Vista satelital" de Google Maps. Sin embargo, también hay lugares que nadie debería ver.

Google Maps no publica fotos satelitales sin procesar, sino que las analiza y las edita. Los bordes cortados antiestéticos se eliminan con algoritmos inteligentes, se calculan nubes y planos, y también se analizan las alturas y perspectivas. Esto último es muy visible en la vista 3D, ya que la perspectiva de las casas en el mapa cambian ligeramente al desplazarse por una sección del mapa.

En la mayoría de los casos, la pixelación se realiza a pedido de gobiernos que no necesariamente quieren mostrar sus ubicaciones secretas en alta resolución en Google Maps. Estos incluyen áreas estratégica y militarmente importantes, instalaciones militares, aeropuertos, edificios gubernamentales, residencias de jefes de estado, pero en algunos casos también cosas como plantas de energía nuclear o sitios de prueba.

Más recientemente, ha habido informes de que las instalaciones militares no han sido pixeladas porque Google Maps las olvidó o no las ordenó el gobierno. Al final, esto no fue aclarado, pero en muchos otros lugares del mundo viene funcionando sin problemas.

Lo interesante es que Google Maps puede usar métodos muy diferentes para ocultar lugares, pero no se sabe si se atribuyen a diferentes efectos de protección o si el cliente puede elegir un método de censura.