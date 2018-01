Aguantar un estornudo podría causar un desgarro de garganta

¿Tentado a reprimir un estornudo fuerte o inoportuno? Mejor deja que salga. Es la recomendación de médicos británicos con base en el raro caso de un hombre que sufrió un desgarre en la parte posterior de la garganta cuando intentó contener un estornudo.



En un estudio publicado por BMJ Case Reports, los doctores describen su confusión inicial cuando el paciente llegó a la sala de emergencias del hospital de Leicester quejándose de tener dificultades para deglutir y “una sensación de taponazos” en su inflamado cuello.

Se trata de un caso poco común. (Foto: Archivo El Comercio) Se trata de un caso poco común. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

El paciente de 34 años dijo a los doctores que sus problemas comenzaron después que trató de impedir un estornudo tapándose la nariz y la boca. Eventualmente perdió la voz y pasó una semana en el hospital.



“Cuando se estornuda, el aire sale a unas 150 mph (240 kph)”, declaró el doctor Anthony Aymat, director de servicios de otorrinolaringología en el Hospital Lewisham de la Universidad de Londres y quien no tuvo trato con el paciente. “Cuando una persona contiene toda esa presión, puede causarse mucho daño y terminar como el hombre Michelin, con aire retenido en el cuerpo”.



Mientras los médicos de Leicester examinaban al paciente escucharon “crujidos en el cuello” hasta la caja torácica, un indicio de que tenía burbujas de aire dentro del pecho. Preocupados de que el paciente sufriera una infección u otras posibles complicaciones, los médicos lo internaron, le pusieron una sonda para alimentación y le dieron antibióticos, según lo publicado por BMJ Case Reports.



El doctor Zi Yang Jiang, cirujano de cabeza y cuello del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, dijo que cada año atiende a una o dos personas que sufrieron daño por reprimir un estornudo, casos que son “extremadamente raros”.



Jiang dijo que era raro que un solo estornudo pudiera generar la fuerza suficiente para causar el tipo de daño físico que generalmente resulta de un traumatismo, como una herida de bala en el cuello. Retener aire durante un estornudo inminente puede causar un colapso pulmonar, entre otras cosas, agregó.



“Estornudar tiene como propósito expulsar algo del organismo, como virus y bacterias, que podrían terminar en la parte equivocada del organismo si no se hace”, apuntó. Jiang señaló que en la mayoría de los casos, el organismo absorbe después el aire excedente.



El paciente británico se recuperó totalmente y se le indicó no taparse la nariz si va a estornudar. Los doctores le recomendaron usar un pañuelo al estornudar.



“Para mayor seguridad, hay que estornudar fuerte, aunque no sea socialmente aceptable”, afirmó Aymat.

(Fuente: AP)

Más noticias de Tecnología en...