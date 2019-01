¿Limpias tu casa? Convivimos con 200 mil bacterias, hongos y ácaros en nuestros hogares

No es posible tener una casa totalmente limpia. A esa conclusión llega el biólogo y divulgador Rob Dunn, profesor del departamento de Ecología Aplicada de la Universidad de Carolina del Norte, en su último libro Never Home Alone (Nunca estamos solos en casa).



Y es que el equipo de Dunn logró determinar, gracias a la información proporcionada por 40 mil voluntarios de todo el mundo, que convivimos con unas 200 mil especies de bacterias, parásitos, hongos, ácaros e insectos.



Tras 10 años de estudio, el científico señala que esperaban "encontrar cientos de especies", pero "en su lugar, hemos descubierto cerca de 200.000", miles de estas desconocidas con anterioridad.



El autor señala que las casas están rodeadas por "un circo flotante, saltarín y reptante de miles de organismos".



De acuerdo a la investigación, en las casas analizadas se hallaron más especies de bacterias que todas las aves y mamíferos que existen en el planeta.



Además identificaron entre 100 y 200 especies de insectos en lugares de difícil acceso. El investigador revela un detalle interesante: muchas de estas bacterias "trabajan juntas" para protegerse de los ataques que buscan eliminarlos.



Sin embargo, Dunn explica que la presencia de estos microorganismos no siempre es negativa para la salud, pero que las especies más dañinas se han ido fortaleciendo con el uso de pesticidas y desinfectantes, incluso haciéndolas más resistentes a los antibióticos, por ejemplo.



Por ello, el científico espera que las personas se replanteen esta "guerra" contra estos huéspedes microscópicos, para poder utilizarlos a nuestro favor.



Dunn recomienda que las ventanas deben estar abiertas la mayor cantidad del tiempo, usar antibióticos solo cuando se necesiten y bajo prescripción médica, plantar un jardín, no temer tocar la tierra, permitir que los niños interactúen con su medio ambiente, etc.



